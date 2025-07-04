Уимблдон в цифрах: величайшие рекорды легендарного турнира

Ниже мы расскажем о самых ярких и запоминающихся рекордах Уимблдона, включая продолжительность матчей, возраст победителей и рекорды по количеству титулов.
Самый продолжительный матч среди мужчин
Легендарный поединок между американцем Джоном Изнером и французом Николя Маю на Уимблдоне-2010 стал самым долгим матчем в истории не только турнира, но и всего профессионального тенниса. Матч проходил в первом круге и длился 11 часов 5 минут, растянувшись на три дня — с 22 по 24 июня. Он завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:7 (7), 7:6 (3), 70:68 в пользу Изнера. Пятый сет длился 8 часов 11 минут. Этот матч стал рекордным по количеству эйсов (113 у Изнера и 103 у Маю) и продолжительности — он попал в Книгу рекордов Гиннесса и был увековечен памятной табличкой на кортах Уимблдона.
Самый продолжительный матч среди женщин
Среди женщин рекорд по продолжительности матча принадлежит американке Чанде Рубин и представительнице Канады Патрисии Хай-Буле. Их матч во втором круге Уимблдона-1995 длился 3 часа 45 минут. Итоговый счет — 7:6, 6:7, 17:15 в пользу Рубин. Эта игра до сих пор считается одним из самых изнурительных поединков в женском одиночном разряде на Уимблдоне. Хотя женские матчи традиционно короче мужских (максимум — три сета), этот случай стал исключением.
Самый продолжительный финал
Среди мужчин самым продолжительным финалом стал матч между сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером в 2019 году. Теннисисты провели на корте 4 часа 57 минут. Встреча завершилась победой серба со счетом 7:6 (5), 1:6, 7:6 (4), 4:6, 13:12 (3).
У женщин самый продолжительный финал состоялся в 1988 году в парном разряде. В решающем матче встретились представительница Германии Штеффи Графф и Габриэла Сабатини из Аргентины с советскими теннисистками Натальей Зверевой и Ларисой Савченко. Встреча продолжалась 2 часа 49 минут и завершилась со счетом 6:3, 1:6, 12:10 в пользу иностранного дуэта.
Самые молодые победители Уимблдона в одиночном разряде
Среди мужчин самым молодым чемпионом в одиночном разряде остается Борис Беккер. В 1985 году, в возрасте всего 17 лет и 227 дней, немецкий теннисист выиграл Уимблдон, обыграв в финале южноафриканца Кевина Каррена. Он стал не только самым молодым чемпионом турнира, но и первым победителем, прошедшим квалификацию. Этот триумф сделал Беккера мгновенной звездой мирового спорта.
У женщин в одиночном разряде самой молодой чемпионкой остается британка Лотти Дод. В 1887 году она выиграла турнир, будучи всего 15-летней. Конечно, тогда теннис имел иной уровень конкуренции и организации, но по сей день никто не смог побить этот возрастной рекорд.
Рекордсмены по общему количеству побед на Уимблдоне
Билли Джин Кинг и Мартина Навратилова занимают лидирующие позиции по общему числу титулов, завоеванных на Уимблдоне во всех разрядах (одиночный, парный, смешанный).
Мартина Навратилова удерживает абсолютный рекорд — 20 титулов, включая 9 побед в одиночном разряде, 7 в парном и 4 в миксте. Ее доминирование на травяных кортах длилось с 1978 по 1990-е годы.
Билли Джин Кинг также добилась впечатляющего результата — 20 титулов на Уимблдоне, включая 6 одиночных побед, 10 в паре и 4 в миксте. Ее влияние на женский теннис невозможно переоценить: как на корте, так и за его пределами она стала символом борьбы за равенство в спорте.
Среди мужчин по общему количеству титулов лидирует олимпийский чемпион Лоуренс Дохерти из Великобритании — в его активе на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков 13 побед, в том числе 5 в одиночном разряде и 8 в парном.
Рекордсмены по числу побед в одиночном разряде
У мужчин рекорд принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру, который выиграл Уимблдон в одиночном разряде 8 раз (2003−2007, 2009, 2012, 2017). Его стиль игры, адаптированный под травяное покрытие, элегантность на корте и выдающееся мастерство сделали его иконой турнира.
Среди женщин абсолютной рекордсменкой является Мартина Навратилова с 9 титулами в одиночном разряде (1978−1979, 1982−1987, 1990). Ее физическая подготовка, атакующая манера игры и выдающаяся выносливость позволили ей доминировать на протяжении более десятилетия.
Уимблдон остается ареной рекордов, где рождаются легенды и переписывается история тенниса. От марафонских матчей до блистательных карьерных достижений — этот турнир сохраняет свою уникальность и престиж, притягивая внимание миллионов болельщиков по всему миру. Каждое лето на кортах Всеанглийского клуба происходят события, которые становятся частью великой теннисной хроники — и кто знает, какие новые рекорды ждут нас в будущем.