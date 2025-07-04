Уимблдон в цифрах: величайшие рекорды легендарного турнира

Легендарный поединок между американцем Джоном Изнером и французом Николя Маю на Уимблдоне-2010 стал самым долгим матчем в истории не только турнира, но и всего профессионального тенниса. Матч проходил в первом круге и длился 11 часов 5 минут, растянувшись на три дня — с 22 по 24 июня. Он завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:7 (7), 7:6 (3), 70:68 в пользу Изнера. Пятый сет длился 8 часов 11 минут. Этот матч стал рекордным по количеству эйсов (113 у Изнера и 103 у Маю) и продолжительности — он попал в Книгу рекордов Гиннесса и был увековечен памятной табличкой на кортах Уимблдона.