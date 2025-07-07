Испытание для Мирры, проверка для Джоковича: что посмотреть сегодня

Бенчич и Александрова — две теннисистки, которые уверенно чувствуют себя на траве, но при этом еще ни разу не доходили до четвертьфинала Уимблдона. У кого-то из них, очевидно, эта серия прервется. Россиянка пока не потеряла на турнире ни одного сета, хотя в предыдущей игре ей пришлось отыгрываться со счета 2:5 и двух сетболов. Бенчич же сыграла два трехсетовых поединка, а последний и вовсе затянулся почти на три часа. При этом и с сеткой ей везло — все соперницы были за пределами топ-50. Две недели назад соперницы встречались в Бад-Хомбурге и россиянка отдала швейцарке всего три гейма. Поэтому ждем победу Александровой и потенциальный российский четвертьфинал с Миррой Андреевой.