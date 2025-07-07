Испытание для Мирры, проверка для Джоковича: что посмотреть сегодня

Теннис. Уимблдон. Женщины. 4-й круг. Екатерина Александрова (Россия, 17) — Белинда Бенчич (Швейцария, 35)
15:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Бенчич и Александрова — две теннисистки, которые уверенно чувствуют себя на траве, но при этом еще ни разу не доходили до четвертьфинала Уимблдона. У кого-то из них, очевидно, эта серия прервется. Россиянка пока не потеряла на турнире ни одного сета, хотя в предыдущей игре ей пришлось отыгрываться со счета 2:5 и двух сетболов. Бенчич же сыграла два трехсетовых поединка, а последний и вовсе затянулся почти на три часа. При этом и с сеткой ей везло — все соперницы были за пределами топ-50. Две недели назад соперницы встречались в Бад-Хомбурге и россиянка отдала швейцарке всего три гейма. Поэтому ждем победу Александровой и потенциальный российский четвертьфинал с Миррой Андреевой.
Теннис. Уимблдон. Женщины. 4-й круг. Людмила Самсонова (Россия, 19) — Джессика Бузас Манейро (Испания, 62)
15:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В этой же части сетки играет Людмила Самсонова, которая также уверенно двигается по турниру, не отдав соперницам ни сета. Для ее соперницы профильным покрытием является грунт, а на траве в профессионалах она сыграла всего 12 матчей. Тем не менее, это не помешало ей выйти во вторую неделю Уимблдона — первый круг она прошла на отказе соперницы, а затем одержала две победы в матчах, где считалась явным андердогом. Самсонова за счет преимущества в опыте, физических данных и запаса сил должна спокойно проходить четвертьфинал, но на этом этапе Уимблдона легких матчей не бывает — если россиянка будет давать шансы, Бузас Манейро попытается извлечь из них максимум.
Теннис. Уимблдон. Мужчины. 4-й круг. Алекс де Ми (Австралия, 11) — Новак Джокович (Сербия, 6)
15:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Джокович одержал юбилейную 100-ю победу на Уимблдоне и, похоже, наконец нашел свой ритм на траве, несмотря на довольно слабую подготовку к турниру. Титулованный серб вновь выглядит как теннисист, способный идти до конца. Но теперь впереди только серьезные вызовы — придется пройти не только де Минора, но и Синнера с Алькарасом. В предстоящем матче стоит ждать борьбы, ведь де Минор сейчас на подъеме. Для Джоковича же крайне важно правильно распределить силы в решающих матчах, чтобы сохранить шансы на завоевание восьмого титула на этом турнире. Получится ли?
Теннис. Уимблдон. Женщины. 4-й круг. Мирра Андреева (Россия, 7) — Эмма Наварро (США, 10)
17:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Пожалуй, центральный всего игрового дня на Уимблдоне. Мирра в третий раз играет на травяном мэйджоре и уже повторила свой лучший результат на турнире, добравшись до четвертого круга. Стоит сказать, что уровень сопротивления был не очень серьезным, и 18-летняя надежда отечественного тенниса не проиграла ни одного сета. Сейчас же Андреевой будет противостоять по-настоящему серьезный соперник — Наварро в третьем круге прошла действующую чемпионку турнира Барбору Крейчикову, а до этого катком прошлась по Веронике Кудерметовой. Единственная личная встреча осталась за Миррой — год назад в Цинциннати она отдала американке всего четыре гейма. Но на этот раз легкой прогулки ожидать не приходится.