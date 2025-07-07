Организаторы Уимблдона извинились перед российской теннисисткой

Во четвертом круге турнира Павлюченкова обыграла британскую теннисистку Сонай Картал (7:6, 6:4). В первом сете при счете 4:4 не сработала электронная система определения аута Hawk-Eye, которая не засчитала британке попадание мячом в аут. Арбитр на вышке принял решение переиграть розыгрыш, после чего Павлюченкова проиграла очко, а затем и гейм.
«Судья следовал установленной процедуре. Мы принесли извинения игрокам, причастным к инциденту, но по-прежнему полностью уверены в точности технологии отслеживания мяча. В данном случае имела место человеческая ошибка, мы пересмотрели наши процессы и внесли соответствующие изменения», — заявил представитель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC).
Павлюченкова вышла в четвертьфинал Уимблдона во второй раз в карьере и впервые с 2016 года. За выход в полуфинал она сыграет с американкой Амандой Анисимовой.
Уимблдонский турнир с призовым фондом 73 млн долларов завершится в воскресенье, 13 июля. Действующей победительницей турнира в женском разряде является Барбора Крейчикова из Чехии, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).