Организаторы Уимблдона извинились перед российской теннисисткой

Во четвертом круге турнира Павлюченкова обыграла британскую теннисистку Сонай Картал (7:6, 6:4). В первом сете при счете 4:4 не сработала электронная система определения аута Hawk-Eye, которая не засчитала британке попадание мячом в аут. Арбитр на вышке принял решение переиграть розыгрыш, после чего Павлюченкова проиграла очко, а затем и гейм.