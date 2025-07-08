Матч Фриц — Хачанов 8 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч 17-го сеяного Хачанова с 5-м сеяным Фрицем пройдет на первом корте All England Club в Лондоне и начнется в 15:05 мск. Встречу Карена с Тэйлором покажут паблики VK и зарубежные каналы, доступные в IPTV.
Хачанов проводит лучший турнир «Большого шлема» за два года. В 2024-м он максимум доходил до 4-го круга в Австралии, а в 2025-м вылетал на первой неделе там же в Австралии и во Франции. Сейчас же Карен уже прошел Макдональда, Мотидзуки, Боржеша и Майхшака. Два раза все закончилось в трех партиях, с японцем и португальцем пришлось провести все 5. Хачанов уже выходил во вторую неделю «Уимблдона» в 2021-м, тогда на его пути встал канадец Шаповалов. В этом году Карен выиграл на траве 8 матчей из 10.
Фриц начал этот год на 4-м месте в рейтинге ATP. Американец неожиданно рано вылетел с Australian Open в 3-м круге. Грунтовый сезон у него не задался (3 победы и 4 поражения), а вот на траве Тэйлор выиграл 12 матчей из 13 и взял перед «Уимблдоном» трофей в Истборне. Фриц в хорошей форме, и даже тяжелая сетка в Лондоне его не смутила. Американец прошел через два пятисетовых поединка и только в 4-м круге получилось легко выиграть, поскольку соперник снялся из-за травмы. Для Фрица это третий четвертьфинал «Уимблдона», до полуфинала он еще не доходил.
Букмекеры предлагают на победу Фрица 1,28, а на Хачанова — 3,90. Тотал меньше 40,5 геймов оценивается в 1,90. Эксперты ждут, что тут будет как минимум 4 партии, тотал больше 3,5 сетов стоит всего 1,49.