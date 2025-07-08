Матч Фриц — Хачанов 8 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Хачанов проводит лучший турнир «Большого шлема» за два года. В 2024-м он максимум доходил до 4-го круга в Австралии, а в 2025-м вылетал на первой неделе там же в Австралии и во Франции. Сейчас же Карен уже прошел Макдональда, Мотидзуки, Боржеша и Майхшака. Два раза все закончилось в трех партиях, с японцем и португальцем пришлось провести все 5. Хачанов уже выходил во вторую неделю «Уимблдона» в 2021-м, тогда на его пути встал канадец Шаповалов. В этом году Карен выиграл на траве 8 матчей из 10.