Матч Анисимова — Павлюченкова 8 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Павлюченкова давно в WTA-туре и много раз играла в четвертьфиналах «Большого шлема», однако этот, наверное, самый неожиданный. В этом сезоне у Анастасии обнаружили болезнь Лайма, из-за этого, начиная с февраля, она не могла тренироваться и играть в полную силу. До перехода на травяное покрытие у россиянки было 6 побед и 8 поражений. Интересно, что Павлюченкова до этого не любила играть на траве, она лишь раз доходила на «Уимблдоне» до четвертьфинала — и было это в 2016 году. А сейчас у Анастасии 7 побед и 1 поражение на этом покрытии.