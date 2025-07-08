Матч Анисимова — Павлюченкова 8 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Павлюченкова давно в WTA-туре и много раз играла в четвертьфиналах «Большого шлема», однако этот, наверное, самый неожиданный. В этом сезоне у Анастасии обнаружили болезнь Лайма, из-за этого, начиная с февраля, она не могла тренироваться и играть в полную силу. До перехода на травяное покрытие у россиянки было 6 побед и 8 поражений. Интересно, что Павлюченкова до этого не любила играть на траве, она лишь раз доходила на «Уимблдоне» до четвертьфинала — и было это в 2016 году. А сейчас у Анастасии 7 побед и 1 поражение на этом покрытии.
Для Анисимовой сезон складывается наилучшим образом, она поднялась на рекордную для себя 12-ю строчку в рейтинге WTA. В 2025-м у Аманды 29 побед и 12 поражений, в том числе 10−2 на траве. Американка выиграла «тысячник» в Катаре на харде и дошла до финала турнира WTA 500 в Лондоне на траве. На «Уимблдоне» Анисимова во второй раз вышла во вторую неделю, обыграв в 4-м круге чешку Носкову в 3 партиях. Интересно, что в 2023-м Аманда сделала паузу в карьере, и год назад, после возобновления, она была лишь 189-й ракеткой мира.
Матч Анисимова — Павлюченкова пройдет на первом корте All England Club в Лондоне и начнется не раньше 17:00 мск. Эту встречу можно будет посмотреть в пабликах VK и зарубежных каналах, доступных в IPTV.
В личных встречах Анисимова выиграла все три матча у Павлюченковой, в том числе дважды в 2024 году.
Букмекеры считают фаворитом Анисимову, на ее победу можно поставить за 1,40. Успех Павлюченковой стоит 3,10. Тотал геймов меньше 21,5 оценивается в 1,98.