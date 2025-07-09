Битва Мирры за полуфинал Уимблдона, дуэль «ПСЖ» и «Реала»: что посмотреть сегодня

Теннис. Уимблдон. Женщины. ¼ финала. Ига Швентек (Польша, 4) — Людмила Самсонова (Россия, 19)
15:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Самсонова проводит феноменальный турнир и является одной из лучших участниц женской сетки Уимблдона по игровой статистике. Для нее это первый четвертьфинал в Лондоне, до которого она дошла без каких-либо серьезных проблем, закрыв всех своих соперниц в двух сетах. Предстоящая игра для Самсоновой — шанс прыгнуть выше головы. Экс-первая ракетка мира провалила старт сезона, рухнув на восьмую строчку мирового рейтинга, но сейчас постепенно возвращает былую форму. Полька выиграла все четыре личные встречи, но предстоящая игра против россиянке станет для нее первой на траве. И в своих нынешних кондициях Самсонову способна устроить ей сложный матч.
Теннис. Уимблдон. Женщины. ¼ финала. Мирра Андреева (Россия, 7) — Белинда Бенчич (Швейцария, 35)
15:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В ⅛ финала Бенчич неожиданно выбила из турнира Екатерину Александрову, которая проводила великолепный травяной отрезок сезона. Поэтому 28-летняя швейцарка заслуживает должного к себе отношения, но Мирра пока выглядит на Уимблдоне максимально собранной, не проиграв ни одного сета. Для первой ракетки России это третий четвертьфинал на турнирах Большого Шлема — и первый, где она идет фавориткой. Поэтому просто верим в победу Мирры и надеемся на ее итоговый триумф на этом турнире.
Теннис. Уимблдон. Мужчины. ¼ финала. Янник Синнер (Италия, 1) — Бен Шелтон (США, 10)
16:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В мужской сетке стоит выделить матч между Синнером и Шелтоном. Итальянец едва не вылетел в предыдущем раунде, проигрывая Григору Димитрову 0:2 по сетам. Лишь травма болгарина и его вынужденный отказ позволили Синнеру пройти дальше. Несмотря на статус первой ракетки мира, Синнер пока ни разу не побеждал на Уимблдоне, и после последней игры возникают серьезные сомнения, что ему удастся завоевать трофей в этом году. К тому же, Синнер испытывает проблемы с локтем, что мешает ему показывать свою лучшую игру. Таким образом, в этом матче вполне возможна сенсация. Или, как минимум, упорная и напряженная борьба.
Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) — «Сьон» (Швейцария)
19:00. Где смотреть: «Матч ТВ».
«Зенит» завершает подготовку к новому сезону — осталось сыграть еще два товарищеских матча, прежде чем команда Сергея Семака стартует в РПЛ. Против «Сьона» стоит ожидать, что сине-бело-голубые сыграют основным составом, так как в условиях еврокубкового бана встреч с зарубежными клубами приобретают особую значимость. Для российских болельщиков «Сьон» интересен прежде всего тем, что в нем играет Антон Миранчук. На матче должна пройти презентация бразильца Жерсона — новой движущей силы «Зенита» на предстоящие годы. Кроме того, петербуржцам нужно взять у «Сьона» реванш за поражение девятилетней давности. В общем, слишком много интересных моментов окружает матч, который номинально носит статус товарищеского.
Футбол. Клубный чемпионат мира. ½ финала. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Реал Мадрид» (Испания)
22:00. Где смотреть: Okko.
Действующий победитель Лиги чемпионов встретится с самым титулованным клубом Европы, а Килиан Мбаппе впервые после переезда в Испанию сыграет против своей бывшей команды. Матч, который точно нельзя пропускать. Команды подходят к противостоянию не в оптимальных составах — «ПСЖ» потерял на полуфинал Пачо и Эрнандеса, а «Реал» остался без Хейсена. Таким образом, обоим тренерам придется перекраивать привычную линию обороны, что может повлиять на результативность предстоящей игры. Выделять здесь фаворита бессмысленно, есть аргументы как в пользу «ПСЖ» (сухая серия Доннаруммы составляет 324 минуты), так и в пользу «Реала» (команда Хаби Алонсо не проиграла ни одного матча на турнире). Поэтому включаем вечером игру и просто наслаждаемся футболом мирового уровня.