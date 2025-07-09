Битва Мирры за полуфинал Уимблдона, дуэль «ПСЖ» и «Реала»: что посмотреть сегодня

В мужской сетке стоит выделить матч между Синнером и Шелтоном. Итальянец едва не вылетел в предыдущем раунде, проигрывая Григору Димитрову 0:2 по сетам. Лишь травма болгарина и его вынужденный отказ позволили Синнеру пройти дальше. Несмотря на статус первой ракетки мира, Синнер пока ни разу не побеждал на Уимблдоне, и после последней игры возникают серьезные сомнения, что ему удастся завоевать трофей в этом году. К тому же, Синнер испытывает проблемы с локтем, что мешает ему показывать свою лучшую игру. Таким образом, в этом матче вполне возможна сенсация. Или, как минимум, упорная и напряженная борьба.