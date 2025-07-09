Мартину Навратилову не пустили в ресторан на Уимблдоне

Навратилова одержала победу в 59 турнирах Большого шлема в одиночном, парном и смешанном разрядах. На Уимблдоне Навратилова становилась чемпионкой девять раз — это рекорд как среди женщин, так и мужчин. Она занимает второе место по числу недель во главе мирового рейтинга (332), уступая только Штеффи Граф (377) из Германии.