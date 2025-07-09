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Мартину Навратилову не пустили в ресторан на Уимблдоне

Экс-первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова пожаловалась, что ее не пустили в ресторан с собакой.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Мартина Навратилова рассказала об инциденте в своих социальных сетях.

«Хотела поужинать в Уимблдоне, но нам не разрешили зайти в ресторан с Лулу. В итоге план Б оказался еще лучше. Хороший и быстрый ужин, отличная паста, и Лулу были рады», — написала Навратилова.

Также она отметила, что в первом ресторане ее не узнали.

Навратилова одержала победу в 59 турнирах Большого шлема в одиночном, парном и смешанном разрядах. На Уимблдоне Навратилова становилась чемпионкой девять раз — это рекорд как среди женщин, так и мужчин. Она занимает второе место по числу недель во главе мирового рейтинга (332), уступая только Штеффи Граф (377) из Германии.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.