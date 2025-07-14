Формула успеха: 5 экс-спортсменок, которые сделали имя в бьюти-индустрии

Бьюти-индустрия и спорт всегда где-то рядом — крупные бренды часто заключают контракты с чемпионами. Легендарные спортсменки становятся амбассадорами, запускают свои линейки косметики и создают лимитированные коллекции вместе с известными компаниями. Рассказываем о чемпионках, которые нашли себя в мире кремов, шампуней и помад.
Мария Шарапова: лицо солнцезащитной революции
После завершения карьеры легендарная теннисистка занялась бизнесом: и стала также успешна в нем, как и в большом спорте. Сегодня олимпийская чемпионка и победительница финала Уимблдона считается иконой предпринимательства. Мария основала компанию по изготовлению премиум сладостей, а также инвестировала в линейку Supergoop. Это натуральные средства для защиты от солнца — Шарапова признавалась, что еще до партнерства пользовалась ими уже много лет: «К этому решению меня подтолкнуло не только качество продукции, но и возможность продемонстрировать людям по всему миру важность защиты от вреда солнечного излучения», — отмечала спортсменка в 2014 году.
Судя по всему, Мария не прогадала: Supergoop удалось обойти по популярности бренды косметики Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян. А годовой доход компании оценивается в баснословные суммы — свыше 20 миллионов евро.
Серена Уильямс: создала косметику для женщин на максималках
Еще одну великую теннисистку, Серену Уильямс, с Марией связывает не только принципиальное соперничество. У американской спортсменки тоже есть свой бренд: WYN Beauty включает в себя самые разные продукты, от помад до тональных кремов. Линейка разрабатывалась пять лет и была запущена в 2024 году. «Фишка» средств в том, что они подходят для активных женщин и выдерживаю быстрый темп жизни. А цвет флаконов напоминает теннисные шары.
«Будь я на теннисном корте или в бизнесе, мне нравится думать, что я раздвигаю границы. Это не просто бренд, но и целое движение, цель которого — дать женщинам чувствовать себя уверенно и красиво вне зависимости от обстоятельств», — говорит Серена.
Алисия Шмидт: «секс-символ» легкоатлетики с контрактами
У немецкой спортсменки более 5,5 миллиона подписчиков в соцсетях, а СМИ называют ее «самой сексуальной атлеткой мира». Алисия пока не запустила собственных продуктов, но она «дружит» с крупными брендами. Так, летом девушка объявила о сотрудничестве с Biotherm — в блоге Шмидт отметила, что для нее это большая честь, ведь она уже давно пользуется косметикой этой марки.
Бегунья отмечает: для нее важна не только сумма оплаты за рекламный контакт, ведь ей уже приходилось отказываться от крупной сделки с шестизначной суммой. И все потому что она «чувствовала себя некомфортно в отношениях с брендом».
Евгения Медведева: делает ставку на рекламу — и запускает свои бренды
Среди крупных рекламных контактов фигуристки часто встречаются бьюти-бренды: Медведева была послом красоты Pantene Pro-V, лицом российской марки косметики Influence Beauty, а в 2025 году стала амбассадором бренда Avon Россия. Девушка отмечает, что после ухода из фигурного катания именно реклама стала ее основным заработком.
У Евгении также есть свой бренд базовой одежды: его философия в сочетании красоты и комфорта. Кстати, СМИ сообщали и о том, что спортсменка планирует выпустить линейку косметики и парфюмерии и даже зарегистрировала свой товарный знак Medo.
Алина Загитова: когда макияж — часть имиджа чемпионки
А вот олимпийская чемпионка Алина Загитова покорила сердце президента компании Shiseido. Господин Масахико Уотани признался, что увидел выступление девушки и был поражен ее грацией, красотой и чемпионским характером. Именно тогда мужчина решил: российская фигуристка должна стать лицом компании.
«Я была удивлена, когда мне поступило это предложение, оно мне очень льстит. Когда я попробовала эту косметику, то подумала, что на мне ничего нет, ведь она совершенно не чувствуется. Однако выглядит прекрасно», — прокомментировала Алина.
Кстати, с момента подписания контракта визажисты Shiseido начали ездить с Загитовой на все турниры, чтобы делать ей макияж. Алина также выпустила лимитированную коллекцию косметики вместе с японским брендом.
Чемпионки воплощают в себе сочетание красоты и силы: неудивительно, что бренды мечтают увидеть их в своей рекламе. А создавая свои линейки они всегда говорят больше, чем просто о внешности.