Формула успеха: 5 экс-спортсменок, которые сделали имя в бьюти-индустрии

После завершения карьеры легендарная теннисистка занялась бизнесом: и стала также успешна в нем, как и в большом спорте. Сегодня олимпийская чемпионка и победительница финала Уимблдона считается иконой предпринимательства. Мария основала компанию по изготовлению премиум сладостей, а также инвестировала в линейку Supergoop. Это натуральные средства для защиты от солнца — Шарапова признавалась, что еще до партнерства пользовалась ими уже много лет: «К этому решению меня подтолкнуло не только качество продукции, но и возможность продемонстрировать людям по всему миру важность защиты от вреда солнечного излучения», — отмечала спортсменка в 2014 году.