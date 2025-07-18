Рублев с трудом пробился в полуфинал турнира в Лос-Кабосе

Встреча против 123-й ракетки мира продолжалась 2 часа 19 минут. Рублев выполнил пять подач навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. Его соперник сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал все три брейк-пойнта.