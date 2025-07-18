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Рублев с трудом пробился в полуфинал турнира в Лос-Кабосе

Первая ракетка России Андрей Рублев одержал волевую победу над американцем Эмилио Наву (5:7, 6:1, 6:4) в четвертьфинале турнира категории АТР-250 в мексиканском Лос-Кабосе.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Встреча против 123-й ракетки мира продолжалась 2 часа 19 минут. Рублев выполнил пять подач навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. Его соперник сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал все три брейк-пойнта.

В полуфинале Рублев встретится с победителем матча между Хуаном Пабло Фиковичем (Аргентина, 76) и Александром Ковачевичем (США, 148). Россиянин посеян на турнире под первым номером.

Хардовый турнир в Лос-Кабосе с призовым фондом около 900 тыс. долларов завершится в субботу, 19 июля. Действующим победителем турнира является австралиец Джордан Томпсон, который в прошлогоднем финале обыграл норвежца Каспера Рууда (6:3, 7:6).

На минувшей неделе Рублев поднялся на десятую строчку в мировом рейтинге ATP. Победа на турнире в Лос-Кабосе позволит ему обойти датчанина Хольгера Руне и подняться на девятую позицию.