Рублев с трудом пробился в полуфинал турнира в Лос-Кабосе

Встреча против 123-й ракетки мира продолжалась 2 часа 19 минут. Рублев выполнил пять подач навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. Его соперник сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал все три брейк-пойнта.
В полуфинале Рублев встретится с победителем матча между Хуаном Пабло Фиковичем (Аргентина, 76) и Александром Ковачевичем (США, 148). Россиянин посеян на турнире под первым номером.
Хардовый турнир в Лос-Кабосе с призовым фондом около 900 тыс. долларов завершится в субботу, 19 июля. Действующим победителем турнира является австралиец Джордан Томпсон, который в прошлогоднем финале обыграл норвежца Каспера Рууда (6:3, 7:6).
На минувшей неделе Рублев поднялся на десятую строчку в мировом рейтинге ATP. Победа на турнире в Лос-Кабосе позволит ему обойти датчанина Хольгера Руне и подняться на девятую позицию.