Феминизм в спорте: за что Мельникову, Уильямс и Кинг критиковали и поддерживали

В том же году Билли Джин Кинг выиграла теннисную «Битву полов» у сексиста Бобби Риггса. Он публично заявлял, что женщины физически слабее мужчин и не способны победить их в теннисе. Матч проходил в Хьюстоне, и на него смотрела вся Америка, если не весь мир. Для Кинг это стало возможностью доказать, что женщины достойны уважения, равных возможностей и признания. Ее вклад лег в основу современного феминизма в спорте. Сегодня, когда женские турниры получают равное освещение, когда призовые фонды уравниваются, когда девочки с детства верят в свои силы — в этом есть частичка той самой первой победы Билли Джин Кинг.