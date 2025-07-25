Феминизм в спорте: за что Мельникову, Уильямс и Кинг критиковали и поддерживали

Феминизм в спорте — это не война с мужчинами. Это требование справедливости. В этой статье расскажем о трех ярких спортсменках, которые не побоялись привлечь внимание к важным вопросам и изменить устоявшиеся стереотипы.
Ангелина Мельникова: футболка с феминистским лозунгом и скандал из-за подписи
Ангелина Мельникова, олимпийская чемпионка по гимнастике, случайно стала героиней одного из самых громких скандалов. Все началось с обычной фотосессии: гимнастка позировала в фирменной футболке с надписью на английском, которая переводится как «Все должны быть феминистками». Вроде бы ничего провокационного, но подпись под фото: «Может, и феминистка, зато красивая и талантливая», сделанная Олимпийским комитетом, вызвала шквал негодования.
В посте усмотрели скрытую дискриминацию, намек на то, что феминистки якобы глупы и некрасивы по умолчанию. Особенно возмутилась сотрудница американского журнала Newsweek Эбигейл Джонс, посчитав это проявлением сексизма даже со стороны спортивных чиновников. Сначала пост убрали, а позже пресс-служба ОКР поспешила с официальными извинениями, заявив, что это был всего лишь «троллинг» и «обыгрывание ситуации».
Мельникова же, не желая раздувать скандал, предпочла не комментировать произошедшее, ограничившись лишь несколькими сдержанными словами о личных убеждениях и важности равенства в спорте.
Серена Уильямс: спор с судьей и обвинения в двойных стандартах
В 2018 году финал US Open многим запомнился конфликтом между Сереной Уильямс и судьей Карлосом Рамосом. После спорного штрафа — потери целого гейма — она заявила: «Он бы никогда не поступил так с мужчиной».
Серена подчеркнула, что мужчины часто кричат, ломают ракетки и оскорбляют судей, но почти не получают наказания. Женщина же, которая выражает эмоции, сразу оказывается под ударом. Ее слова вызвали не только много споров и осуждений, но и волну поддержку: многие признали существование двойных стандартов. Для Уильямс этот матч был первым после длительного перерыва, связанного с рождением ребенка.
И в самый ответственный момент она оказалась наказана за эмоции. Ее реакция — не истерика, а обида от несправедливости. Этот случай стал важным и даже, в какой-то мере, переломным моментом в разговоре о сексизме в большом теннисе.
Билли Джин Кинг: «Битва полов» и борьба за равную оплату
В 1973 году Билли Джин Кинг сделала шаг, который изменил не только теннис, но и весь спорт навсегда.
До этого момента женщины на турнирах Большого шлема получали значительно меньше призовых, чем мужчины — даже если их уровень игры был на высоте. Кинг не приняла это. Она настояла на равных выплатах призовых на US Open, и в 1973 году впервые за всю историю большого тенниса женщины получили те же деньги, что и мужчины.
Но на этом она не остановилась.
В том же году Билли Джин Кинг выиграла теннисную «Битву полов» у сексиста Бобби Риггса. Он публично заявлял, что женщины физически слабее мужчин и не способны победить их в теннисе. Матч проходил в Хьюстоне, и на него смотрела вся Америка, если не весь мир. Для Кинг это стало возможностью доказать, что женщины достойны уважения, равных возможностей и признания. Ее вклад лег в основу современного феминизма в спорте. Сегодня, когда женские турниры получают равное освещение, когда призовые фонды уравниваются, когда девочки с детства верят в свои силы — в этом есть частичка той самой первой победы Билли Джин Кинг.
Для многих современных чемпионок спорт — это не просто профессия, а миссия. Они открыто заявляют о своих феминистских взглядах, разговаривают о ценности равенства и не боятся бросать вызов системе. Их борьба за справедливую оплату и равные возможности выходит далеко за рамки игровых площадок — и в этом их настоящая сила.