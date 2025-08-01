Топ видов спорта, где женщины зарабатывают больше мужчин

В сегодняшней подборке расскажем о видах спорта, в которых спортсменки рубят реальный кэш.
Теннис
Теннис — весьма прогрессивный вид спорта. Женщины в нем всегда были наравне с мужчинами. Он один из немногих, где спортсменов практически никогда не сравнивают по силе, зрелищности и популярности. Арина Соболенко известна всему миру также как Новак Джокович. Более того, она еще и заработать может больше, чем он.
Призовые на турнирах Большого шлема одинаковые у обоих полов, но вот рекламных предложений у спортсменок гораздо больше. Топовые Наоми Осака, Ига Швентек, Серена Уильямс сотрудничают не только со спортивными брендами одежды или инвентаря, но и с парфюмерией и косметикой. Это часто связано не столько с природной красотой теннисисток, сколько с тем, что косметические бренды транслируют мысль: любая девушка прекрасна, женственна и достойна лучшего.
В 2024 году Коко Гауфф заработала около $34,4 млн, из них $25 млн — за счет спонсоров, что превышает доходы многих мужчин-теннисистов, особенно за пределами топ-10 мирового рейтинга. Более того, она возглавила рейтинг Forbes среди самых высокооплачиваемых спортсменок. Это при том, что она не является первой ракеткой мира.
Футбол (США)
Неожиданно, но факт — женская сборная по футболу в США гораздо популярнее коллег-мужчин. Это связано с многочисленными победами на чемпионате мира. Женская сборная США на данный момент самая титулованная команда в рамках этого турнира.
В 2022 году Федерация футбола США действительно достигла равенства в оплате труда между мужскими и женскими командами. Это означает, что женщины-футболистки с того момента получают такую же сумму призовых за участие в соревнованиях, как и их коллеги-мужчины, а иногда и больше.
Нельзя отмести рекламные контракты футболисток США с брендами одежды и косметическими компаниями, которые предлагают зачастую контракты на крупную сумму.
Самая популярная сейчас американская футболистка — Алекс Морган. Она — что-то вроде Коко Гауфф в теннисе. По оценке Forbes, в 2024 году Морган заработала около $7,1 млн, из которых около 7 млн с помощью рекламных контрактов. Она вошла в список самых высокооплачиваемых женщин вместе с Гауфф. Пусть сумма Коко несравнима с тем, что удалось заработать Алекс, все же это превосходит зарплату многих футболистов-мужчин в США.
Пляжный волейбол
Популярность женского пляжного волейбола стала ясна после лондонской Олимпиады в 2012-м и подтвердилась в Рио в 2016-м. Тогда телевизионные рейтинги пляжного женского волейбола были самыми высокими из всего волейбола. США, Бразилия и Германия имеют больше медалей в женском разряде, чем в мужском, что делает женские соревнования исторически более заметными.
Как и американский футбол с теннисом, на многих турнирах по пляжному волейболу призовые стараются уравнивать между мужчинами и женщинами. Например, на FIVB Beach Volleyball World Tour. Женские команды чаще участвуют в коллаборациях и рекламах, поэтому женский сегмент считается более прибыльным.
Одна из самых популярных пляжных волейболисток — Мисти Мэй-Трейнор — завершила активную игровую карьеру, но будучи настоящей легендой пляжного волейбола все же заработала хорошие деньги.
За всю карьеру сумма призовых Мэй-Трейнор составила около $ 2 млн. Об этом сообщала «Книга рекордов Гиннеса». По оценкам Forbes и спортивных аналитиков, доходы от рекламы, партнерств и публичных выступлений превышали $4 млн.
Мисти входит в топ-5 самых богатых волейболисток в истории и была одной из первых, кто вывел пляжный волейбол в телевизионный прайм‑тайм США.
Фигурное катание
Популярность женского фигурного катания в сравнении с мужским очевидна, но это сопровождается еще и прибавлением в денежном эквиваленте. Пожалуй, ни на одной Олимпиаде столько обсуждений не вызывало мужское катание, зато среди женщин мы наизусть знаем каждую спортсменку.
Шумиха вокруг фигуристок сопровождается крупными рекламными контрактами. Например, Евгения Медведева и Алина Загитова в 2018-м снимались в японском рекламном ролике, а Александра Трусова сотрудничала с итальянским брендом сумок и портфелей.
Интересно и то, что после спортивной карьеры фигуристки востребованнее в ледовых шоу, участвуют в гастрольных турах вроде «Ледникового периода» или «Звезд на льду». Гонорары у женщин там выше, чем у мужчин.
Одна из самых высокооплачиваемых спортсменок России — Алина Загитова. Ее доход в год составляет около $ 2 млн, включая рекламу и выступления в шоу. Для сравнения, олимпийский чемпион и американский фигурист Нэйтан Чен зарабатывает за год до $1 млн. Доход за концерты на ледовых шоу у него будут существенно ниже, чем у той же Загитовой, а рекламные контракты весьма скромные.
Спортивная и художественная гимнастика
Мы, конечно, не забываем про виды спорта, в которых превосходство женщин очевидно, ведь среди гимнастов мужчин крайне мало. Однако они меньше попадают в поле зрения нашей подборки из-за отсутствия конкуренции. Сложно вспоминать имена популярных во всем мире спортивных или художественных гимнастов, зато Дина и Арина Аверины, Симонай Байлз или Алина Кабаева — это спортсменки, известные всюду.
Согласно рейтингу Forbes, в 2024 году Байлз заработала около $11,2 млн. Из них только 200 тысяч — призовые соревнований. Остальные деньги — это рекламные контракты. В свою очередь ее коллега-мужчина, Никита Нагорный, в 2024 году заработал только около $47 000, из которых $29 000 составили доходы от турниров, а $18 000 — от рекламных контрактов с брендами. Разница между доходами колоссальная даже с учетом того, что Байлз имеет больше наград.