Топ видов спорта, где женщины зарабатывают больше мужчин

Теннис — весьма прогрессивный вид спорта. Женщины в нем всегда были наравне с мужчинами. Он один из немногих, где спортсменов практически никогда не сравнивают по силе, зрелищности и популярности. Арина Соболенко известна всему миру также как Новак Джокович. Более того, она еще и заработать может больше, чем он.