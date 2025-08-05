Карен Хачанов вышел в полуфинал АТР 1000 в Торонто

Российский теннисист, 11-й номер посева Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Торонто. В ⅛ финала он встретился с американцем Алексом Микельсеном (26-й номер посева). Хачанов смог обыграть соперника в двух сетах, однако пришлось встретиться с противником в тай-брейке.
Победа привела к тому, что Хачанов обойдет в рейтинге Даниила Медведева. Карен стал 13-м в лайв-рейтинге, а Медведев, закончивший выступления в Торонто, опустился на 15-ю строчку. Теперь Медведев, который продолжительное время был в статусе первой ракетки России, за короткий срок стал третьим в стране среди теннисистов-мужчин.
На данный момент первая ракетка страны — Андрей Рублев, занимающий в рейтинге АТР 11-ю строчку.
В полуфинале соперником Хачанова станет Александр Зверев, который в четвертьфинале выбил теперь уже бывшего чемпиона Канадского «Мастерса» Алексея Попырина — 6:7 (8:10), 6:4, 6:3.