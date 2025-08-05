Карен Хачанов вышел в полуфинал АТР 1000 в Торонто

Победа привела к тому, что Хачанов обойдет в рейтинге Даниила Медведева. Карен стал 13-м в лайв-рейтинге, а Медведев, закончивший выступления в Торонто, опустился на 15-ю строчку. Теперь Медведев, который продолжительное время был в статусе первой ракетки России, за короткий срок стал третьим в стране среди теннисистов-мужчин.