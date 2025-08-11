От дерева к графену: эволюция теннисной ракетки

Теннис — один из тех видов спорта, в которых оборудование играет едва ли не такую же важную роль, как мастерство спортсмена. Особенно это касается ракетки — главного орудия каждого теннисиста. За более чем вековую историю ракетка претерпела колоссальные изменения: от тяжелых деревянных моделей с крошечной игровой поверхностью до легчайших высокотехнологичных конструкций из углеволокна и графена. Этот путь — не просто история спортивного инвентаря, а отражение технологической революции в спорте и стремления к совершенству на корте.