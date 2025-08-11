Ричмонд
От дерева к графену: эволюция теннисной ракетки

Теннис — один из тех видов спорта, в которых оборудование играет едва ли не такую же важную роль, как мастерство спортсмена. Особенно это касается ракетки — главного орудия каждого теннисиста. За более чем вековую историю ракетка претерпела колоссальные изменения: от тяжелых деревянных моделей с крошечной игровой поверхностью до легчайших высокотехнологичных конструкций из углеволокна и графена. Этот путь — не просто история спортивного инвентаря, а отражение технологической революции в спорте и стремления к совершенству на корте.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Мирра Андреева бросает ракетку
Источник: AP 2024

Деревянная классика: от начала XX века до 1970-х

Первые теннисные ракетки появились еще в XIX веке, но их форма и конструкция были очень далеки от современных. До 1970-х годов практически все ракетки изготавливались из дерева, чаще всего — из ясеня, бука или клена. Они были тяжелыми, с маленькой площадью обода и сравнительно короткой ручкой. Вес ракетки нередко превышал 400 граммов, а баланс был смещен ближе к голове — это придавало ударам силу, но требовало колоссальной точности и технической подготовки.

Культовой деревянной ракеткой можно считать Wilson Jack Kramer — модель, на которой играли многие легенды середины XX века, включая самого Крамера, а также Род Лейвера и Артура Эша. Именно деревянная ракетка формировала эстетику классического тенниса: плоские удары, четкая геометрия движений, абсолютный контроль над мячом. Но с ростом физической мощи игроков и развитием техники стало ясно, что дерево ограничивает потенциал.

Ракетка Wilson Jack Kramer
Ракетка Wilson Jack KramerИсточник: Turbosquid

Металл приходит на корт: 1960−1970-е

Настоящий переворот случился в 1967 году, когда компания Wilson выпустила первую ракетку из алюминия — T2000. На ней играл Джимми Коннорс, один из главных бунтарей своего времени. Металлический обод позволил увеличить площадь струнной поверхности, улучшить аэродинамику и снизить вес, а также сделать ракетку прочнее. T2000 имела уникальную «решетку» для крепления струн и отличалась характерным звуком при ударе по мячу.

Однако алюминий имел и недостатки: он был слишком гибким и передавал на руку слишком много вибраций. Появилась потребность в новых материалах, которые сочетали бы прочность, легкость и гашение ударной волны. Это стало возможным уже в следующем десятилетии.

Ракетка Wilson T2000
Ракетка Wilson T2000Источник: Racquets.tennisfame

Графитовая революция: 1980−1990-е

Настоящий качественный скачок произошел с появлением графита и композитных материалов. Именно они положили начало эпохе современных ракеток. В 1983 году компания Prince выпустила Oversize Graphite — первую ракетку с большим ободом и графитовой рамой. Она была легче и прощала больше ошибок при ударах. С этого момента теннис стал доступнее для массового игрока, а на профессиональном уровне началась новая эра скорости и силы.

В это же время появляются модели, ставшие культовыми: Wilson Pro Staff (на ней играл Пит Сампрас), Head Prestige, Dunlop Max 200G (любимая ракетка Джона Макинроя и Андре Агасси). Эти ракетки были жестче, точнее, лучше гасили вибрации и позволяли наносить более мощные и вращающиеся удары. Теннис стал быстрее, агрессивнее, изменилась тактика: на первый план вышли игроки с сильной подачей и ударом с задней линии.

Ракетка Prince Oversize Graphite
Ракетка Prince Oversize Graphite

XXI век: технологии против пределов физики

С начала 2000-х годов производители начали использовать все более инновационные материалы: титан, кевлар, базальт, бор, нанотехнологии. В игру вступил маркетинг: каждая новая модель продвигалась как технологический прорыв. Head внедрил в свои ракетки жидкокристаллические волокна (Liquidmetal), Wilson — технологии нанографита, Babolat — систему встроенных сенсоров.

В 2013 году Head представила первую ракетку с графеном — ультрапрочным и легким материалом, ставшим настоящим открытием для всего промышленного мира. Модели серии Graphene использовались Новаком Джоковичем и Марией Шараповой, сочетая мощь и контроль в оптимальной пропорции.

Ракетка Head Graphene Speed Pro
Ракетка Head Graphene Speed Pro

Особняком стоит французская компания Babolat, сделавшая ставку на агрессивный, атакующий стиль. Ее модель Pure Drive, на которой играл Рафаэль Надаль, стала одной из самых популярных в мире благодаря возможностям генерации сверхвращения (топспина) и высокой маневренности. Современные технологии позволяют точно подогнать баланс, жесткость, форму обода и даже распределение веса под стиль конкретного игрока.

Ракетка Babolat Pure Drive
Ракетка Babolat Pure DriveИсточник: Raketlon

Цифровая эра: умные ракетки и персонализация

В последние годы в моду вошли «умные» ракетки и гаджеты. Технологии Play от Babolat или Shot Stats Challenger позволили встраивать в ручку датчики, отслеживающие скорость удара, зону контакта, частоту вращения мяча. Игроки могут анализировать свою технику в режиме реального времени.

Будущее: что дальше?

Вопрос о том, куда может пойти эволюция теннисной ракетки дальше, открытый. Возможности материалов уже почти исчерпаны — современные композиты настолько легкие и прочные, что сделать их еще лучше сложно без потери контроля. Поэтому ведущим мировым брендам придется постараться, чтобы удивить профессиональных спортсменов и любителей тенниса.

Теннисная ракетка — это не просто инструмент. Это продолжение руки, характер, философия игры. От дерева до графена — путь длиной более века, который сделал теннис тем, каким мы знаем его сегодня. И, возможно, через десять лет ракетка станет не просто орудием для победы, а частью экосистемы цифрового атлета.

Большие данные пришли и в теннис: на базе анализа миллионов ударов разрабатываются персонализированные модели под конкретные физические и технические параметры спортсмена. Производство ракеток становится все более пресонализированным. Появляются кастомные модели для топ-игроков, которые визуально ничем не отличаются от магазинных, но по сути являются уникальными разработками.

