Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калинская обыграла финалистку Уимблдона на турнире в Цинциннати

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертый круг турнира категории WTA 1000 в Цинциннати.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

34-я ракетка мира Калинская в матче третьего раунда встречалась с представительницей США Амандой Анисимовой, которая занимает 8-е место в мировом рейтинге. Россиянка одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 41 минуту.

Для Калинской победа над Анисимовой стала третьей в сезоне над соперницами из топ-10.

За выход в четвертьфинал Калинская поборется с 16-й ракеткой мира соотечественницей Екатериной Александровой, которая в третьем раунде была сильнее представительницы Австралии Майи Джойнт.

Лучшим результатом Анны Калинской в Цинциннати является выход во второй круг в 2024 году.

Турнир категории WTA 1000 в Цинциннати завершится 18 августа. Его общий призовой фонд составляет $5,1 млн. Действующей победительницей соревнований является первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу.


Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше