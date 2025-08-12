Калинская обыграла финалистку Уимблдона на турнире в Цинциннати

34-я ракетка мира Калинская в матче третьего раунда встречалась с представительницей США Амандой Анисимовой, которая занимает 8-е место в мировом рейтинге. Россиянка одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 41 минуту.
Для Калинской победа над Анисимовой стала третьей в сезоне над соперницами из топ-10.
За выход в четвертьфинал Калинская поборется с 16-й ракеткой мира соотечественницей Екатериной Александровой, которая в третьем раунде была сильнее представительницы Австралии Майи Джойнт.
Лучшим результатом Анны Калинской в Цинциннати является выход во второй круг в 2024 году.
Турнир категории WTA 1000 в Цинциннати завершится 18 августа. Его общий призовой фонд составляет $5,1 млн. Действующей победительницей соревнований является первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу.