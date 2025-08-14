Ричмонд
Хачанов отказался доигрывать матч со Зверевым из-за травмы

Российский теннисист Карен Хачанов снялся по ходу матча четвертого круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати против третьей ракетки мира Александра Зверева из Германии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

29-летний россиянин отказался от продолжения борьбы при счете 5:7, 0:3. Хачанов вышел на матч с тейпом на колене, а по ходу матча несколько раз разминал запястье. Во втором сете он взял медицинский перерыв, после которого принял решение сняться с матча.

Хачанов и Зверев играли друг с другом 6 августа в полуфинале «Мастерса» в Торонто. Тот матч закончился победой россиянина со счетом 6:3, 4:6, 7:6. Для Хачанова это была первая победа над Зверевым за последние шесть лет.

Несмотря на вылет от Зверева в Цинциннати, Хачанов впервые с июня 2023 года вернется в топ-10 мирового рейтинга АТР. Сейчас в live-рейтинге он занимает девятую позицию, и обойти его может лишь датчанин Хольгер Руне.

Зверев в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати сыграет с победителем матча между американцем Беном Шелтоном и чехом Иржи Лехечкой.

«Мастерс» в Цинциннати с призовым фондом 9,1 млн долларов завершится 18 августа. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Фрэнсис Тиафо (7:6, 6:2).

