Хачанов отказался доигрывать матч со Зверевым из-за травмы

29-летний россиянин отказался от продолжения борьбы при счете 5:7, 0:3. Хачанов вышел на матч с тейпом на колене, а по ходу матча несколько раз разминал запястье. Во втором сете он взял медицинский перерыв, после которого принял решение сняться с матча.