Их подозревали в допинге: 5 спортсменов, которые были в центре скандала

Подозрения в применении допинга — испытание, которое может оказаться тяжелее самых сложных соревнований. Даже если факт нарушения не доказан, заметки в СМИ разрушают репутацию: спонсоры отказываются от контрактов, болельщики превращаются в хейтеров, спортивные комитеты забирают медали и отстраняют от престижных соревнований. Вспомним самые громкие случаи подозрений в допинге и разберем, как спортсмены защищали себя и что случилось с их карьерой.
Мария Шарапова: скандал с мельдонием
В марте 2016 года Мария Шарапова объявила, что ее проба на Открытом чемпионате Австралии дала положительный результат на мельдоний — вещество, внесенное Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных.
Шарапова принимала этот препарат в течение 10 лет для лечения дефицита магния и профилактики диабета. Она утверждала, что не знала о запрете и что ответственность за то, какие препараты ей разрешалось принимать, лежала на ее менеджере, а не на тренерском штабе, как указано в антидопинговых формах.
На пресс-конференции она заявила: «Я подвела своих болельщиков, я подвела спорт, которым занимаюсь с четырех лет, и который так сильно люблю. Я знаю, что это повлечет за собой последствия, и я не хочу так заканчивать свою карьеру. Я очень надеюсь, что мне дадут еще один шанс сыграть в эту игру».
Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года, но после апелляции срок был сокращен до 15 месяцев, так как суд признал, что нарушение не было преднамеренным.
Шарапова вернулась на корт весной 2017 года, но ее рейтинг и позиции уже были подорваны. Крупные спонсоры приостановили сотрудничество на время разбирательства, хотя позже возобновили контракты. Несмотря на возвращение, прежних результатов она не достигла и завершила карьеру в 2020 году.
Лэнс Армстронг: лишение титулов и финансовые потери
Американский велогонщик Лэнс Армстронг семь раз подряд выигрывал «многодневку» «Тур де Франс». Однако с начала 2000-х его начали обвинять в применении запрещенных веществ.
Армстронг отрицал нарушения, но в 2012 году Американское антидопинговое агентство представило отчет о систематическом использовании допинга. В октябре 2012 года Лэнса лишили всех титулов «Тур де Франс» и пожизненно отстранили от спорта. Спонсоры, включая Nike и Anheuser-Busch, разорвали с ним контракты, а благотворительный фонд Livestrong он покинул по собственной инициативе.
В январе 2013 года в интервью Опре Уинфри Армстронг впервые публично признал, что использовал запрещенные препараты: «Да, я принимал допинг в каждой из своих семи побед на “Тур де Франс”».
После признания он сосредоточился на личных проектах и бизнесе, но в профессиональный спорт не вернулся. Репутационные и финансовые последствия дела стали одними из самых масштабных в истории велоспорта.
Мэрион Джонс: отрицание и тюремный срок
Американская спринтерша и прыгунья в длину Мэрион Джонс стала одной из главных звезд Олимпиады-2000 в Сиднее, завоевав пять медалей. Однако триумф был омрачен допинговыми скандалами. На протяжении нескольких лет шли разбирательства, однако она отрицала применение допинга.
В октябре 2007 года в суде Джонс признала, что использовала стероиды и давала ложные показания: «Я глубоко сожалею за свои поступки и за то, что обманула вас всех. Это были тяжелые годы, но теперь я должна признать правду».
После признания МОК аннулировал ее результаты и лишил всех медалей Сиднея. В 2008 году суд приговорил Джонс к шести месяцам тюремного заключения за дачу ложных показаний и участие в мошеннической схеме с чеками. После отбытия наказания Джонс пыталась продолжить спортивную карьеру, но значительных успехов уже не добилась.
Джон Джонс: боец ММА с чередой проверок
Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс, бывший чемпион UFC в полутяжелом весе, не раз сталкивался с нарушениями антидопинговых правил. В августе 2015 года Джонса сняли с боя против Дэниела Кормье после того, как в его допинг-пробе был обнаружен кломифен и летрозол.
По этому поводу спортсмен сказал: «Если мне придется пропустить два года, я обязательно вернусь. Я настроен оптимистично, чувак. В конце концов, я боец». Джонс заявил, что запрещенные компоненты попали в организм через «загрязненный» препарат для улучшения сексуальной функции. Арбитражная комиссия USADA приняла объяснение как смягчающее обстоятельство и назначила дисквалификацию сроком на один год.
В июле 2017 года, после победы над Кормье, в пробе Джонса нашли анаболический стероид. Боец снова отрицал умышленное применение. Позже, в 2018—2019 годах, тесты неоднократно выявляли следы туринабола. Джонс продолжил карьеру, вновь завоевал титул и защищал его, но споры вокруг его чистоты от допинга сопровождают почти каждый бой.
Ольга Пылева: дисквалификация на Олимпиаде в Турине
Российская биатлонистка Ольга Медведцева (Пылева) отправилась на зимние Олимпийские игры 2006 года в Турин, будучи обладательницей нескольких медалей мировых первенств. В феврале 2006 года ее допинг-проба после гонки на 15 км показала наличие запрещенного стимулятора.
Пылева пояснила, что принимала лекарство «Фенотропил» по назначению врача для и не знала, что действующее вещество запрещено. В интервью она рассказала: «Для меня эта ситуация шоковая, потому что я всегда была против применения каких-то запрещенных препаратов».
МОК лишил Ольгу серебряной медали за индивидуальную гонку и дисквалифицировал ее на два года. Вернувшись к соревнованиям в 2008 году, Пылева уже не смогла достичь прежних высот и завершила карьеру в 2010 году.
Допинговые истории в большом спорте редко заканчиваются только дисквалификацией. Последствия могут быть разными — от возвращения на арену до полного ухода из спорта или даже уголовного наказания. Но неизменно одно: подозрения в применении запрещенных препаратов меняют не только карьеру, но и весь образ спортсмена в глазах мира.