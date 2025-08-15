Их подозревали в допинге: 5 спортсменов, которые были в центре скандала

На пресс-конференции она заявила: «Я подвела своих болельщиков, я подвела спорт, которым занимаюсь с четырех лет, и который так сильно люблю. Я знаю, что это повлечет за собой последствия, и я не хочу так заканчивать свою карьеру. Я очень надеюсь, что мне дадут еще один шанс сыграть в эту игру».