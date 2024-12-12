Известные спортсмены, ставшие банкротами

Сергей Федоров
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Федоров провел в НХЛ 18 сезонов и вернулся в Россию банкротом. Он был одной из самых богатых и медийных фигур в спорте. Наибольший доход хоккеист получил в сезоне-1997/98. Федоров заработал $28 млн. Часть средств он направил в благотворительный фонд, но остальная сумма и заработанные после деньги исчезли.
Сергей Федоров связался с мошенником Джозефом Задой, который вел его финансовые дела. За 11 лет Зада украл у спортсмена около $60 млн. Вместо большой доходности от вложенных средств в нефтяные активы Федоров оказался ни с чем.
Майк Тайсон
Легендарный боксер был одним из самых высокооплачиваемых спортсменов своего времени. За карьеру он заработал около $650 млн и потратил все. Боксер покупал дорогие особняки, яхты, роскошные автомобили и украшения с бриллиантами, устраивал вечеринки и даже купил двух бенгальских тигров. В 2003 году его долг составлял $27 млн и он был вынужден признать себя банкротом.
Сам Майк одной из причин финансового провала называл мошенничество со стороны промоутера Дона Кинга, с которого в 1998 году через суд требовал $100 млн, но получил лишь $14 млн.
Также боксер заплатил большие деньги за судебные издержки. Тайсон привлекался к ответственности за изнасилование, избиение и неподобающее поведение на ринге.
Мэрион Джонс
Американская легкоатлетка Мэрион Джонс завоевала пять наград на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, том числе три золотых. После победы на нее посыпались рекламные контракты и огромные деньги. За два года до этого она вышла замуж за толкателя ядра Си Джея Хантера, а в 2002 году подала на развод. Хантер, в свою очередь, дал показания в суде о том, что Джонс выиграла с помощью применения запрещенных препаратов.
В 2007 году после разбирательства и доказанного употребления допинга Джонс была лишена олимпийских медалей. Также она получила реальный тюремный срок за лжесвидетельство и разорилась. Спортсменка заработала за карьеру $50 млн, но их не хватило на то, чтобы рассчитаться со спонсорами и кредиторами. Мэрион Джонс продала дома и виллу, а сама жила в съемной квартире.
Роналдиньо
Футбольная звезда 2000-х Роналдиньо потерял огромное состояние. К 2014 году бразилец заработал более €80 млн только на профессиональных контрактах, но не стоит забывать о доходах с рекламы. Футболист тратил деньги на роскошный образ жизни годами.
В 2019 году стало известно, что Роналдиньо потерял все сбережения. 57 объектов собственности были конфискованы из-за налоговых долгов и неоплаченных штрафов. Его обязали выплатить $8,5 млн за строительство рыболовной платформы в заповедной зоне. Позднее судья снизил штраф до $6 млн, но экс-игрок «Барселоны» не смог погасить долг и его паспорт был приостановлен.
Борис Беккер
Бывшая первая ракетка мира и шестикратный победитель турниров Большого шлема Беккер стал миллионером уже в 18-летнем возрасте. А через год он заключил рекламное соглашение со спортивной фирмой на $100 млн. К завершению карьеры состояние теннисиста оценивалось в $180 млн.
В 2017 году Борис Беккер был объявлен банкротом из-за невыплаченного кредита на сумму €3,6 млн за виллу на Мальорке. Общая сумма долгов теннисиста оценивалась в €50 млн. Спустя пять лет его приговорили к двум годам и шести месяцам тюрьмы за сокрытие активов. Ранее спортсмена не раз обвиняли в неуплате налогов. Также Беккер неудачно вкладывался в бизнесы. А еще потерял много денег при разводах и на выплату алиментов.