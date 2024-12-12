Известные спортсмены, ставшие банкротами

Американская легкоатлетка Мэрион Джонс завоевала пять наград на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, том числе три золотых. После победы на нее посыпались рекламные контракты и огромные деньги. За два года до этого она вышла замуж за толкателя ядра Си Джея Хантера, а в 2002 году подала на развод. Хантер, в свою очередь, дал показания в суде о том, что Джонс выиграла с помощью применения запрещенных препаратов.