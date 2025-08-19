Ричмонд
Диана Шнайдер вылетела из топ‑20 мирового рейтинга WTA

Российская теннисистка Диана Шнайдер вылетела из топ-20 одиночного рейтинга WTA.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

На турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) 21-летняя теннисистка вылетела во втором круге, проиграв китаянке Юэ Юань (4:6, 6:1, 3:6). Шнайдер проиграла шесть из восьми последних матчей и в обновленной версии рейтинга опустилась на 22-ю строчку, впервые с августа 2024 года оказавшись за пределами топ-20.

Лучшей из россиянок остается Мирра Андреева, занимающая пятое место. В топ-20 также остаются Екатерина Александрова (14) и Людмила Самсонова (19). В топ-100 мирового рейтинга находятся 12 россиянок.

Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко. На вторую строчку поднялась Ига Швентек из Польши, выигравшая турнир Цинциннати. Она опередила американку Коко Гауфф, которая теперь занимает третью строчку.

Рейтинг WTA от 19 августа

  1. (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11 225
  2. (3). Ига Швентек (Польша) — 7933
  3. (2). Кори Гауфф (США) — 7874
  4. (4). Джессика Пегула (США) — 4903
  5. (5). Мирра Андреева (Россия) — 4733
  6. (6). Мэдисон Киз (США) — 4699
  7. (7). Чжэн Цинвень (Китай) — 4433
  8. (9). Жасмин Паолини (Италия) — 4116
  9. (8). Аманда Анисимова (США) — 3869
  10. (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3663
    …14 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 2786
    …19 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2166
    …22 (20). Диана Шнайдер (Россия) — 2036
    …26 (36). Вероника Кудерметова (Россия) — 1763
    …31 (34). Анна Калинская (Россия) — 1582
    …44 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1244
    …45 (45). Анастасия Потапова (Россия) — 1221
    …64 (60). Полина Кудерметова (Россия) — 960
    …68 (67). Камилла Рахимова (Россия) — 931
    …78 (77). Анна Блинкова (Россия) — 878
    …100 (100). Анастасия Захарова (Россия) — 742

