Шнайдер обыграла Рахимову и прервала серию из трех поражений

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. За это время Шнайдер сделала четыре эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету Рахимовой пять подач навылет, три двойные ошибки и один из двух реализованных брейк-пойнтов.
Таким образом, Шнайдер прервала серию из трех поражений. После вылета с «Уимблдона» 21-летняя россиянка не выигрывала на протяжении 50 дней, проиграв за это время стартовые матчи на турнирах в Монреале и Цинциннати.
В третьем круге Шнайдер сыграет с 21-й ракеткой мира Элизе Мертенс из Бельгии, которая во втором круге обыграла хорватку Донну Векич (6:3, 6:3). Счет в личных встречах — 2−1 в пользу бельгийки.
Хардовый турнир в Монтеррее завершится в субботу, 23 августа. Действующей чемпионкой турнира является чешка Линда Носкова, которая в прошлогоднем финале обыграла Лулу Сун из Новой Зеландии (7:6, 6:4).