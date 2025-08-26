«Это был цирк». Тиафо — о скандале с Медведевым на US Open

Напомним, 13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев уступил французу Бенжамену Бонзи в первом раунде US Open в пяти сетах со счетом 3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6.
В третьем сете на матчболе Бонзи при счете 5:4 в пользу француза фотограф выбежал на корт, ошибочно полагая, что матч закончился. Судья на вышке из-за помехи и возникшей паузы вернул Бонзи первую подачу, которую он ранее не попал, что ввывело Медведева из себя. Он вступил в перепалку с арбитром и начал подзадоривать трибуны, которые не утихали больше пяти минут, устроив громкий гул в адрес судьи.
«Мне пришлось рано лечь спать, поэтому я все увидел только с утра. Это был цирк, конечно, было что-то. С разных сторон был перебор, но все непросто. Люди не понимают. Медведев придерживается очень высоких стандартов. У него проблемы, ему тяжело справляться с ранними поражениями от тех, кого он, по его мнению, должен был обыгрывать. Все идет не так, как надо. Если смотреть со стороны болельщика, мне это показалось чертовски смешно. Не буду вам врать. Это, конечно же, было безумно», — приводит слова Тиафо Tennis365.
Медведев впервые с 2017 года вылетел в первом круге US Open. В 2021 году он стал чемпионом турнира, обыграв в финале серба Новака Джоковича. Спустя несколько месяцев после этого успеха россиянин возглавил мировой рейтинг. Еще дважды Медведев выходил в финал US Open — в 2019 году он уступил испанцу Рафаэлю Надалю, а в 2023 году его обыграл Джокович.