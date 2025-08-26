«Это был цирк». Тиафо — о скандале с Медведевым на US Open

«Мне пришлось рано лечь спать, поэтому я все увидел только с утра. Это был цирк, конечно, было что-то. С разных сторон был перебор, но все непросто. Люди не понимают. Медведев придерживается очень высоких стандартов. У него проблемы, ему тяжело справляться с ранними поражениями от тех, кого он, по его мнению, должен был обыгрывать. Все идет не так, как надо. Если смотреть со стороны болельщика, мне это показалось чертовски смешно. Не буду вам врать. Это, конечно же, было безумно», — приводит слова Тиафо Tennis365.