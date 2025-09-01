Последние российские надежды на US Open и Евробаскет: что смотреть сегодня

Бублик проводит лучший сезон в карьере, идет на серии из 11 побед и выиграл уже три турнира, но те были на траве и на грунте. Начало года на харде было ужасным, после чего он почти полгода вообще не играл на этом покрытии. Подготовке к US Open Бублик предпочел взять месячную паузу, которая, судя по всему, пошла ему на пользу. В третьем круге он в пяти сетах обыграл 14-ю ракетку мира Томми Пола, разгромив его в решающей партии после трех тай-брейков. Физические кондиции Бублика сейчас на высоте, но хватит ли этого, чтобы вновь обыграть первую ракетку мира?