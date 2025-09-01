Последние российские надежды на US Open и Евробаскет: что смотреть сегодня

Теннис. US Open. Нью-Йорк. Мужчины. 4-й круг. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27) — Андрей Рублев (Россия, 15)
18:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Рублев получил весьма благоприятную сетку на US Open, которая позволяет ему избегать матчей с соперниками из топ-7 аж до полуфинала. Но несмотря на это, двигается 27-летний россиянин по ней не очень уверенно. В двух последних встречах с теннисистами, находящимися во второй сотне рейтинга ATP, он умудрился отдать им сразу три сета. Впрочем, Рублев никогда особо не славился стабильностью.
Оже-Альяссим во втором круге уверенно расправился с Романом Сафиуллиным, а затем сенсационно выбил из турнира третью ракетку мира Александра Зверева. На этот успех у него ушло слишком много сил, как физических, так и эмоциональных. В этом плане Рублеву может повезти и он будет иметь преимущество. Но преимущество, которое уже у него есть, это превосходство в личных встречах — 8−1. Единственную победу канадец одержал в феврале 2022 года на турнире в Роттердаме, который игрался на харде под крышей. Надеемся на очередную победу Рублева над хорошо знакомым соперником, которая сделает Андрея 12-й ракеткой мира.
Теннис. US Open. Нью-Йорк. Женщины. 4-й круг. Екатерина Александрова (Россия, 12) — Ига Швентек (Польша, 2)
20:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Александрова, как и Рублев, остается последней представительницей России на US Open в своем разряде. Она впервые в карьере добралась до четвертого круга турнира, отдав своим соперницам всего 10 геймов. В этом сезоне 30-летняя россиянка показывает лучший теннис в карьере и находится на пике формы. Противостоять ей будет вторая ракетка мира Ига Швентек, которая идет на серии из девяти побед. Но сказать, что она сейчас находится в великолепной форме нельзя — Швентек отдала сет голландке Ламенс и едва не упустила матч с россиянкой Калинской. Не стоит забывать, что хард не является для нее профильным покрытием.
В личных встречах счет 4−2 в пользу польки. Последняя встреча прошла в конце июня на травяном турнире в Бад-Хомбурге, где Александрова сумела навязать ей борьбу, но уступила в двух партиях. За два с небольшим месяца расклад сил немного изменился — сейчас россиянке вполне по силам если не выиграть матч, то точно зацепить один сет.
Баскетбол. Евробаскет. Групповой этап. Группа В. 4-й тур. Финляндия — Литва
20:30. Где смотреть: Okko.
На чемпионате Европы по баскетболу сегодня пройдет шесть матчей. Самым интересным представляется противостояние Финляндии и Литвы. Финны, которые являются одними из хозяев Евробаскета, пока не знают поражений на родном паркете в Тампере. В первых трех матчах повержены Швеция (93:90), Великобритания (109:79) и Черногория (85:65). Вопрос с выходом из группы решен, задача минимум выполнена — теперь можно приступать к проверкам более серьезными соперниками. Лидер финнов — самый прогрессирующий игрок НБА 2023 года Лаури Маркканен, который в первых трех матчах настрелял 97 очков. Есть также 18-летний Миикка Мууринен — пятизвездочный рекрут, которому пророчат большое будущее в НБА. И немало хороших по европейских меркам игроков, наподобие Микаэля Янтунена из «Фенербахче».
Определенно Финляндию можно назвать одной из главных темных лошадок турнира. Литва — команда с богатой баскетбольной историей, которая считается претендентом на медали на любом турнире. После крупного поражения от немцев (88:107) литовцы будут настроены на эту встречу очень серьезно. Наверняка у команды Римаса Куртинайтиса будет что противопоставить финнам, которые играют в скоростной, современный баскетбол с упором на броски из-за дуги и постоянное движение. Матч между этими командами обещает стать настоящим украшением группового этапа Евробаскета.
Теннис. US Open. Нью-Йорк. Мужчины. 4-й круг. Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Бублик (Казахстан, 24)
03:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Одна из самых интригующих встреч четвертого круга US Open — на центральном корте встретятся первая ракетка мира Янник Синнер и первая ракетка наших сердец Александр Бублик. Повторение июньского финала на турнире в Галле, который закончился триумфом 28-летнего уроженца Гатчины.
Бублик проводит лучший сезон в карьере, идет на серии из 11 побед и выиграл уже три турнира, но те были на траве и на грунте. Начало года на харде было ужасным, после чего он почти полгода вообще не играл на этом покрытии. Подготовке к US Open Бублик предпочел взять месячную паузу, которая, судя по всему, пошла ему на пользу. В третьем круге он в пяти сетах обыграл 14-ю ракетку мира Томми Пола, разгромив его в решающей партии после трех тай-брейков. Физические кондиции Бублика сейчас на высоте, но хватит ли этого, чтобы вновь обыграть первую ракетку мира?
Игра и состояние Синнера пока вызывают серьезную обеспокоенность. Две недели назад он снялся по ходу финального матча с Алькарасом в Цинциннати, а в последнем матче ему достаточно тяжело далась победа над Шаповаловым. Бублик способен создать еще больше проблем и приложит максимум усилий, чтобы выиграть этот матч. В случае успеха российского казахстанца, Синнер впервые потеряет статус первой ракетки мира.