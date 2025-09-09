Роналду, Уильямс и Кириленко: 3 чемпиона, которым дети важнее рекордов

Жизнь профессионального спортсмена редко предполагает свободные вечера дома: расписание забито тренировками, сборами, матчами и перелетами. Тем не менее все больше атлетов показывают, что роль родителя не мешает, а наоборот помогает их карьере. Серена Уильямс, Криштиану Роналду и Андрей Кириленко делятся опытом: материнство и отцовство становятся источником энергии, который поддерживает их на площадке и за ее пределами.
Серена Уильямс: турнирный график и две дочери
Серена Уильямс впервые стала мамой в 35 лет. В сентябре 2017 года у нее и предпринимателя Алексиса Оганяна родилась дочь Олимпия. Спортсменка честно рассказывала, что роды прошли непросто: у нее возникли осложнения, и восстановление заняло больше времени, чем планировалось. Но уже через несколько месяцев Серена вышла на корт, параллельно осваивая новую для себя роль матери.
Олимпия с первых лет жизни сопровождала маму в турах: ее можно было увидеть на трибунах «Уимблдона» или за кулисами тренировок. Серена отмечала, что иногда прямо между матчами ей приходилось бежать к дочери, чтобы хоть немного провести время вместе. Этот контраст — между шумными аренами и тихими семейными моментами — стал для нее новой нормой.
В августе 2023 года в семье произошло пополнение — появилась еще одна дочь, которую назвали Адарин. К этому моменту Серена уже приняла решение завершить карьеру: она хотела чаще бывать рядом с детьми и мужем. В интервью спортсменка признавалась, что материнство изменило ее приоритеты, но не лишило амбиций — просто теперь главным «турниром» в ее жизни стала семья.
Криштиану Роналду: отец большой семьи
Криштиану Роналду стал отцом еще в 2010 году, когда у него родился старший сын, Криштиану-младший. Тогда футболист был на пике карьеры в «Реале», но не скрывал: появление ребенка стало для него главной переменой в жизни. Он сам рассказывал, что с тех пор каждое утро начинается с заботы о сыне, и даже плотный график тренировок не мешает этому.
Позже семья заметно выросла. В 2017 году, во время игры за «Реал Мадрид», у Криштиану появились близнецы Ева и Матео, рожденные суррогатной матерью. В том же году его нынешняя возлюбленная Джорджина Родригес подарила ему еще одну дочь — Алину Мартину. А в 2022 году у пары родились еще близнецы: мальчик умер при родах, а девочка, Белла Эсмеральда, сегодня растет вместе с братьями и сестрами.
Несмотря на бесконечные перелеты, жесткие тренировки и матчи за «Манчестер Юнайтед», а теперь и «Аль-Наср», Роналду всегда подчеркивает: дети для него важнее футбола. В соцсетях он часто публикует фото семейных праздников, ужинов и игр, показывая, что дом для него — место силы.
Сегодня у футболиста пятеро детей, и именно они, по его словам, мотивируют его продолжать карьеру даже в его 40 лет. Баланс между спортом и семьей для Роналду стал не компромиссом, а стилем жизни: он тренируется ради рекордов, но живет ради детей.
Андрей Кириленко: папа вне площадки
Андрей Кириленко, которого болельщики знают под прозвищем AK-47, построил блестящую карьеру в НБА. Но при этом он всегда подчеркивал, что семья для него не на втором месте. Еще в годы выступлений за «Юту Джаз» он женился на Марии Лопатовой, с которой у них появилось четверо детей.
Спортсмен признавался, что именно семья помогала ему держать баланс в годы, когда жизнь состояла из перелетов, матчей и тренировок. В интервью он говорил, что звонки детям и возможность вернуться домой в перерывах между сезонами давали ему силы выходить на площадку снова и снова. Даже во время Олимпиады или игр плей-офф он старался найти время, чтобы быть рядом с близкими.
После завершения карьеры Кириленко полностью переключился на семью и работу в российском баскетболе как функционер. При этом он не раз подчеркивал: дети для него — главный источник мотивации. «Спорт заканчивается, но семья остается», — так он описывал свой нынешний приоритет. Несмотря на свою публичность, про жену и детей Андрей старается не говорить.
Его пример показывает, что даже в самом жестком графике профессионального спорта можно сохранять личную жизнь. И что признание на площадке ценнее, когда рядом стоят те, ради кого все делалось.
Большой спорт ассоциируется с жестким графиком и полной отдачей, но рядом с рекордами всегда есть место семье. Эти истории напоминают: забота о близких может стать не помехой карьере, а ее настоящей опорой. Именно в этом балансе рождается сила, которая помогает спортсменам оставаться не только чемпионами, но и родителями.