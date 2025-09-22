Королевы командного тенниса: главные победительницы Кубка Федерации и Кубка Билли Джин Кинг

США — абсолютный рекордсмен
Сборная США — эталон доминирования в командном теннисе. На ее счету 18 побед: от первого триумфа в 1963 году до эпохи Серены и Винус Уильямс.
В 70−80-е годы американки были практически непобедимы. Главные героини этого периода — Билли Джин Кинг, которая не только дала имя трофею, но и выиграла для США десять финалов, и Крис Эверт — символ стабильности и теннисной интеллигентности. В 90-е на сцену вышла Моника Селеш, позже гражданка США, и дала команде новые победы.
Эра XXI века ассоциируется прежде всего с сестрами Уильямс. Серена и Винус, в разное время поддержанные Линдси Дэвенпорт и Дженнифер Каприати, приносили решающие очки. Победы 1999 и 2000 годов, а затем триумф в 2017 году после долгой паузы — яркие вехи. США остаются символом глубины состава: каждая новая генерация американских теннисисток готова брать на себя лидерство.
Чехия — современная империя
Если США олицетворяют историю, то Чехия — современное чудо Кубка Федерации. На ее счету 11 титулов, и большинство из них — уже в XXI веке.
В 1970-е и 80-е годы сборная Чехословакии под руководством тренеров и с главной звездой Мартиной Навратиловой выиграла первые пять трофеев. Но настоящий ренессанс наступил после 2010 года.
С 2011 по 2018 годы Чехия завоевала шесть титулов за восемь лет. Главная героиня — Петра Квитова, двукратная победительница Уимблдона, которая неоднократно брала на себя лидерскую роль. Важнейшие победы приносили Люси Шафаржова, Каролина Плишкова, Барбора Стрыцова, а в парных матчах блистали Барбора Крейчикова и Катерина Синякова.
Чешская команда стала образцом командного духа: даже без теннисисток топ-3 они обыгрывали фаворитов благодаря сплоченности, тактике и поддержке домашних трибун в Праге и Остраве.
Австралия — команда-загадка
У сборной Австралии — 7 титулов. Это сборная с богатой традицией, но в последние десятилетия она не поднимала трофей. Золотая эра пришлась на 60−70-е годы, когда за команду играли Маргарет Корт и Ивонн Гулагонг. Их дуэт сделал Австралию грозой для соперниц.
В XXI веке Австралия часто выходила в финалы — в 2019-м и 2022 году, но уступала Франции и Швейцарии соответственно. Главной звездой нынешнего поколения являлась Эшли Барти, которая довела команду до финала в Пертe, но завершила карьеру слишком рано, чтобы подарить сборной долгожданный титул.
Россия — сила нового тысячелетия
Особое место занимает сборная России, на счету которой пять побед. Команда вышла на вершину уже в XXI веке, когда отечественный женский теннис переживал золотую эпоху.
Первые триумфы пришли подряд — в 2004, 2005 и 2007 годах. Ключевые роли играли Анастасия Мыскина, Светлана Кузнецова, Мария Шарапова, Вера Звонарева и Елена Дементьева. Мыскина принесла решающие очки в финале-2004 против Франции, а Кузнецова и Звонарева становились гарантом победы в парных матчах.
В 2008 и 2021 годах сборная России вновь подняла трофей. Особенно памятен финал-2021 в Праге, когда команда во главе с Анастасией Павлюченковой, Дарьей Касаткиной и Людмилой Самсоновой обыграла сильнейшие сборные, показав глубину состава и универсальность.
Тренеры тоже внесли большой вклад: Шамиль Тарпищев, бессменный капитан, умел находить баланс между звездными теннисистками, чьи личные амбиции порой мешали командному делу. Его тактические решения не раз становились решающими.
Испания — победы на харизме звезд
Сборная Испании выиграла Кубок Федерации пять раз. Ее золотые годы — 90-е. Тогда за команду играли Аранча Санчес-Викарио и Кончита Мартинес. Они довели Испанию до пяти титулов за десятилетие и нескольких финалов подряд.
Испанская команда отличалась бойцовским характером. Даже уступая в классе, Санчес-Викарио и Мартинес дожимали соперниц на грунте, превращая каждый матч в марафон.
Италия — золотые нулевые и победа в 2024 году
Сборная Италии также завоевала трофей пять раз. Ее триумфы пришлись на 2006−2013 годы и на 2024 год. Эта эпоха вошла в историю как время «четырех итальянских мушкетерок»: Флавия Пеннетта, Франческа Скьявоне, Сара Эррани и Роберта Винчи.
Итальянки блистали в парных матчах, где Винчи и Эррани составляли одну из лучших дуэтов в истории. А Скьявоне и Пеннетта не раз добывали решающие победы в одиночке.
В 2024 году в команду входили Джасмин Паолини, Лючия Бронцетти, Элизабетта Коччаретто, Сара Эррани и Мартина Тревизан.
Кубок Билли Джин Кинг остается ареной, где национальная гордость встречается с личными амбициями. США задали недосягаемую планку, Чехия доказала, что новая династия возможна и в XXI веке, Австралия ищет путь к возрождению. Россия, Испания и Италия подарили целые эпохи, когда их теннисистки вдохновляли страну и собирали тысячи зрителей у экранов.
Про сборные, которые выиграли Кубок Федерации и Кубок Билли Джин Кинг менее пяти раз, расскажем во второй части материала.