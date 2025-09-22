Королевы командного тенниса: главные победительницы Кубка Федерации и Кубка Билли Джин Кинг

Командные турниры в теннисе — особый жанр. Если турниры «Большого шлема» раскрывают индивидуальную мощь спортсменов, то Кубок Федерации, а с 2020 года Кубок Билли Джин Кинг, показывает, как лучшие теннисистки планеты способны объединяться ради национального триумфа. С 1963 года трофей успел стать легендой: за него боролись и мировые суперзвезды, и юные таланты, для которых именно эта арена становилась точкой входа в большую историю.