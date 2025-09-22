Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянка в паре с бельгийкой отобралась на Итоговый турнир

Чемпионки Уимблдона-2025 Вероника Кудерметова и бельгийка Элиз Мертенс стали четвертой парой, обеспечившей себе поездку на соревнования в Эр-Рияде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Россиянка Вероника Кудерметова выступит на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде в парном разряде с бельгийкой Элизе Мертенс. Об этом сообщила пресс-служба WTA.

Ранее участие в турнире себе обеспечили Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд (Чехия / CША), Сара Эррани / Джасмин Паолини (Италия) и Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф (Канада / Новая Зеландия).

В текущем сезоне Кудерметова и Мертенс одержали победу на Уимблдоне в парном разряде. Также спортсменки выходил в финалы турниров категории WTA 1000 в Мадриде и Риме.

Турнир с участием сильнейших теннисисток сезона, список которых определяется в чемпионской гонке WTA, пройдет с 1 по 8 ноября. Кудерметова и Мертенс побеждали на итоговом турнире WTA в 2022 году.