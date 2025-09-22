Россиянка в паре с бельгийкой отобралась на Итоговый турнир

Россиянка Вероника Кудерметова выступит на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде в парном разряде с бельгийкой Элизе Мертенс. Об этом сообщила пресс-служба WTA.
Ранее участие в турнире себе обеспечили Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд (Чехия / CША), Сара Эррани / Джасмин Паолини (Италия) и Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф (Канада / Новая Зеландия).
В текущем сезоне Кудерметова и Мертенс одержали победу на Уимблдоне в парном разряде. Также спортсменки выходил в финалы турниров категории WTA 1000 в Мадриде и Риме.
Турнир с участием сильнейших теннисисток сезона, список которых определяется в чемпионской гонке WTA, пройдет с 1 по 8 ноября. Кудерметова и Мертенс побеждали на итоговом турнире WTA в 2022 году.