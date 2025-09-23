Ракетка Маррея с победного Уимблдона была продана на аукционе

Этой ракеткой Маррей сыграл на победном Уимблдоне в 2013 году. В финале турнира «Большого шлема» Маррей был сильнее серба Новака Джоковича (6:4, 7:5, 6:4).
Ранее ракетка 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля была продана на аукционе за рекордную сумму ($157,3 тыс.). С этой ракеткой Надаль провел победный «Ролан Гаррос» в 2017 году. В решающем матче испанец обыграл швейцарца Стэна Вавринку в трех сетах со счетом 6:2, 6:3, 6:1.
До этой продажи рекорд также принадлежал Надалю. Его ракетку с Открытого чемпионата Австралии-2022 продали на аукционе за $139,7 тыс. В финале турнира Надаль победил россиянина Даниила Медведева и завоевал один из своих заключительных титулов на турнирах «Большого шлема».
Энди Маррей за карьеру стал трехкратным победителем турниров «Большого шлема». В 2012 году он одержал победу на Открытом чемпионате США, а в 2016 году Маррей вновь стал чемпионом Уимблдона. Спортсмен также является единственным в истории тенниса двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде. Маррей завоевал золото в Лондоне в 2012 году и в Рио-де-Жанейро в 2016 году.