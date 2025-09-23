Ракетка Маррея с победного Уимблдона была продана на аукционе

Энди Маррей за карьеру стал трехкратным победителем турниров «Большого шлема». В 2012 году он одержал победу на Открытом чемпионате США, а в 2016 году Маррей вновь стал чемпионом Уимблдона. Спортсмен также является единственным в истории тенниса двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде. Маррей завоевал золото в Лондоне в 2012 году и в Рио-де-Жанейро в 2016 году.