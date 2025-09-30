Легенды командного тенниса: сборные-гегемоны Кубка Дэвиса

США — 32 победы, абсолютный рекорд
Американцы — безоговорочные рекордсмены Кубка Дэвиса. Их 32 титула и еще более 20 финалов — это золотая летопись.
Первое доминирование пришло в начале XX века. Легенды Билл Тилден, Билл Джонстон и братья Ричардсоны превратили США в гегемона 20-х годов. Тилден, обладавший мощной подачей и невероятным теннисным интеллектом, стал символом американского прорыва.
В послевоенные годы настала эпоха Стэна Смита и Артура Эша, а в 70-е и 80-е США вновь были непобедимы благодаря Джону Макинрою и Джими Коннорсу. Макинрой, харизматичный и конфликтный, в матчах Кубка Дэвиса превращался в настоящего воина, готового играть по пять часов ради победы.
В 90-е эстафету приняли Пит Сампрас, Андре Агасси и Джим Курье. В финале 1995 года против России в Москве американцы добыли один из самых драматичных титулов, когда Сампрас выстоял в тяжелых пяти сетах.
Современная эпоха принесла победы с участием Энди Роддика и братьев Брайанов, которые в 2007 году привели США к 32-му трофею. Хотя с тех пор американцы пока не выигрывали, их рекорд остается недосягаемым.
Австралия — 28 титулов и золотая династия
Австралия — главный соперник США в истории Кубка Дэвиса. 28 побед, из которых большая часть пришлась на 50-е и 60-е годы, когда австралийский теннис стал эталоном стиля serve-and-volley.
Эпоха Рода Лэйвера, Роя Эмерсона, Кена Роузуола и Джона Ньюкомба сделала Австралию центром мирового тенниса. Игроки вырастали на травяных кортах и владели атакующей манерой, которая идеально подходила для Кубка Дэвиса.
В 70-е годы австралийцы продолжили побеждать с Тони Рошем и Патриком Раффтером, а в 2003 году пришла последняя победа с участием Ллейтона Хьюитта и Марка Филиппуссиса. Тогда команда обыграла Испанию в Мельбурне, и это стало символом стойкости австралийского характера.
Сегодня Австралия все еще остается претендентом, но ее славные времена пока остались в прошлом.
Франция — 10 титулов и культ команды
Франция впервые заявила о себе в 1927 году, когда знаменитые «четыре мушкетера» — Жан Боротр, Рене Лакост, Анри Коше и Жак Бругнон — отобрали Кубок у США и удерживали его шесть лет подряд. Этот период стал легендой, а сами игроки — иконами французского тенниса.
Следующего золота пришлось ждать до 1991 года, когда команда во главе с Ги Форже и Анри Леконтом обыграла США в Лионе. Это было настоящим шоком: французы сломили американцев в эпоху Сампраса и Агасси.
В XXI веке Франция выигрывала еще дважды — в 1996 и 2001 годах. В финалах блистали Себастьян Грожан и Арно Клеман, которые брали очки в сложнейших матчах. Последняя победа пришла в 2017 году, когда команда под руководством Янника Ноа обыграла Бельгию, а главными героями стали Жо-Вилфрид Тсонга и Люка Пуй.
Франция славится своей командной атмосферой: даже игроки, не обладавшие топ-10 статусом, поднимались на новый уровень в матчах за страну.
Великобритания — 10 титулов и возвращение в элиту
Британцы — одни из основателей турнира. В начале XX века они выиграли несколько титулов подряд благодаря Артуру Гору и братьям Доэрти. Но после 1936 года, когда триумф принес Фред Перри, началась долгая засуха.
Лишь в 2015 году Великобритания вернулась на вершину благодаря гению Энди Маррея. В том сезоне он выиграл все свои одиночные матчи и вместе с братом Джейми в паре принес решающие очки. В финале против Бельгии Маррей обыграл Давида Гоффена, завершив 79-летнее ожидание титула.
История британцев — это пример того, как один выдающийся игрок способен вдохновить целую страну и вернуть ее в мировую элиту.
Швеция — 7 титулов и эра северных викингов
Швеция ворвалась в элиту в 70-х и 80-х годах. Легендарный Бьорн Борг первым поднял уровень команды, а затем эстафету приняли Матс Виландер, Стефан Эдберг и Андерс Яррид.
С 1975 по 1998 годы шведы выиграли Кубок семь раз и пять раз играли в финале. Их стиль — умная игра с задней линии, тактическая гибкость и сильные парные комбинации.
Особенно памятна победа 1985 года, когда в финале против ФРГ шведы выиграли благодаря Эдбергу и Виландеру. В 90-е годы продолжали блистать Магнус Норман и Томас Энквист, но после 1998 года Швеция больше не брала титулы.
Испания — 6 побед и королевство грунта
Испания — сравнительно молодой гранд Кубка Дэвиса. Первый титул пришел в 2000 году, когда команда с Карлосом Мойей и Хуаном Карлосом Ферреро обыграла Австралию.
Но настоящая золотая эра началась с появлением Рафаэля Надаля. С 2004 по 2019 годы испанцы выиграли Кубок пять раз, а Надаль стал символом их командной мощи. Его матчи против Аргентины и Чехии вошли в историю как примеры невероятной стойкости.
В 2019 году Испания завоевала шестой титул, победив в новой «финальной неделе» в Мадриде. Надаль вновь сыграл ключевую роль, а его партнерами были Роберто Баутиста-Агут и Пабло Карреньо-Буста.
Испания превратила Кубок Дэвиса в продолжение своей культуры грунтового тенниса: длинные розыгрыши, мощная физика и невероятная командная сплоченность.
История Кубка Дэвиса — это история национальных династий. США и Австралия задали стандарт и десятилетиями делили трофей между собой. Франция и Великобритания стали символами традиций и возвращений. Швеция — пример северной школы, подарившей миру Борга и Эдберга. Испания — доказательство того, что новое поколение может встать в один ряд с классиками, если за ним стоит такой лидер, как Надаль.
Про сборные, которые выиграли Кубок Дэвиса менее пяти раз, расскажем во второй части материала.