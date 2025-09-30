Легенды командного тенниса: сборные-гегемоны Кубка Дэвиса

Кубок Дэвиса, основанный в 1900 году, давно стал символом национальной гордости и силы командного духа. Если в одиночных турнирах игроки выступают за себя, то здесь каждый матч превращается в битву за страну, ее теннисное наследие и будущее. За более чем вековую историю турнира лишь немногие сборные смогли выиграть трофей более пяти раз. Эти команды не только формировали лицо мирового тенниса, но и воспитывали поколения игроков, ставших легендами.