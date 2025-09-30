Ричмонд
Рублев и Хачанов вышли в финал парного турнира ATP 500 в Пекине

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев стали финалистами турнира категории ATP 500 в Пекине в парном разряде.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В полуфинале российский дуэт обыграл франко-голландскую пару Бенжамена Бонзи и Таллона Грикспура (6:4, 6:2).

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. Рублев и Хачанов четырежды подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три из четырех брейк-пойнтов. Бонзи и Грикспор сделали восемь эйсов, допустили одну двойную ошибку и не сумели выиграть ни один из четырех брейк-пойнтов.

В матче за титул Хачанов и Рублев сыграют с победителями матча Харри Хелиоваара (Финляндия) / Генри Паттен (Великобритания) — Гидо Андреосси (Аргентина) / Мануэль Гинар (Франция).

Для Хачанова и Рублева это уже пятый совместный выход в финал турнира ATP в парном рязряде. Вместе им удалось выиграть лишь один титул — в 2023 году они стали чемпионами на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде.

Хардовый турнир в Пекине с призовым фондом более четырех миллионов долларов завершится в среду, 1 октября. Действующими победителями в парном разряде являются итальянцы Симоне Болелли и Андреа Вавасорри, которые в прошлогоднем финале обыграли Хелиоваару и Паттена (4:6, 6:3, 10:5).

