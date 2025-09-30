Синнер вышел в финал в Пекине, где может сыграть с Медведевым

Матч продолжался 2 часа 22 минуты. Синнер выполнил семь подач навылет и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету де Минаура пять эйсов, одна двойная ошибка и 1 из 12 реализованных брейк-пойнтов.
Синнер довел счет в личных встречах с де Минауром до 11−0. При этом 26-летний австралиец впервые с 2020 года сумел выиграть сет в матче с Синнером — до этого он проиграл 21 партию подряд.
Для Синнера предстоящий финал станет 30-м в карьере и 25-м — на харде. В решающем матче он сыграет с победителем сегодняшней встречи между американцем Лернером Тьеном и россиянином Даниилом Медведевым. Начало матча — в 12:00 по московскому времени.
Турнир в Пекине с призовым фондом свыше 4 млн долларов завершится в среду, 1 октября. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл Синнера (6:7, 6:4, 7:6).
Алькарас отказался от защиты титула в Пекине и в этом году выступает на турнире в Токио. Сегодня первая ракетка мира в финале сыграет против американца Тейлора Фрица. Начало матча — в 12:00 по московскому времени.