Алькарас завоевал восьмой титул за год, выиграв турнир в Токио

В финале Алькарас одолел пятую ракетку мира американца Тейлора Фрица (6:4, 6:4).
Матч длился 1 час 32 минуты. Алькарас сделал шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три из девяти брейк-пойнтов. Фриц также оформил шесть эйсов с тремя двойными ошибками, реализовав лишь один брейк-поинт из трех.
22-летний испанец выиграл восьмой титул в сезоне, два из которых — турниры Большого шлема (US Open и «Ролан Гаррос»), и 24-й — в карьере. Он лидирует среди всех игроков ATP-тура по количеству титулов и побед (67) за сезон.
Начиная с мая, Алькарас одержал 41 победу, проиграв при этом только одну встречу — итальянцу Яннику Синнеру (4:6, 6:4, 6:4, 6:4) в финале «Уимблдона». С тех пор он выиграл 18 матчей подряд.
На этой неделе Алькарас стартует на хардовом турнире категории ATP-1000 в Шанхае, который пройдет с 1 по 12 октября.