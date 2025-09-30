Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алькарас завоевал восьмой титул за год, выиграв турнир в Токио

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал победу на хардовом турнире категории ATP-500 в Токио.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В финале Алькарас одолел пятую ракетку мира американца Тейлора Фрица (6:4, 6:4).

Матч длился 1 час 32 минуты. Алькарас сделал шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три из девяти брейк-пойнтов. Фриц также оформил шесть эйсов с тремя двойными ошибками, реализовав лишь один брейк-поинт из трех.

22-летний испанец выиграл восьмой титул в сезоне, два из которых — турниры Большого шлема (US Open и «Ролан Гаррос»), и 24-й — в карьере. Он лидирует среди всех игроков ATP-тура по количеству титулов и побед (67) за сезон.

Начиная с мая, Алькарас одержал 41 победу, проиграв при этом только одну встречу — итальянцу Яннику Синнеру (4:6, 6:4, 6:4, 6:4) в финале «Уимблдона». С тех пор он выиграл 18 матчей подряд.

На этой неделе Алькарас стартует на хардовом турнире категории ATP-1000 в Шанхае, который пройдет с 1 по 12 октября.

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше