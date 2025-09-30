Даниил Медведев снялся с полуфинала в Пекине во время матча

«Ты хочешь, чтобы я снялся? В чем твоя проблема? Ты говоришь, что я прикладываю недостаточно усилий. Откуда тебе знать? Как ты определил сколько усилий я прикладываю?» — сказал Медведев во время диалога с судьей.



Ранее россиянин выбывал из турниров на первых этапах. Так, он не смог пройти дальше второго круга во всех турнирах «Большого шлема», хотя в 2021-м даже смог выиграть US Open. Более того, теннисист ни разу за текущий сезон не дошел до финала соревнований.