Даниил Медведев снялся с полуфинала в Пекине во время матча

Российский теннисист Даниил Медведев не смог дойти до финала на тур6ирк в категории АТР 500 в Пекине (Китай). В полуфинале с американцем Ленером Тьеном (52-й в рейтинге) россиянин снялся во время третьего сета. Счет на момент завершения матча 6:4, 5:7, 0:4 Rt.
Медведев не смог продолжить борьбу из-за судорог в конце второго и начале третьего сета. Матч продолжался 2 часа 26 минут. За это время россиянин сделал восемь эйсов, допустил двойную ошибку и реализовал 5 из 10 брейк поинтов.
В ходе матча у Медведева состоялась напряженная беседа с рефери, который настаивал на том, что у россиянина неспортивное поведение и заявил, что у него не лучшее состояние здоровья. Даниил эмоционально отрегировал.
«Ты хочешь, чтобы я снялся? В чем твоя проблема? Ты говоришь, что я прикладываю недостаточно усилий. Откуда тебе знать? Как ты определил сколько усилий я прикладываю?» — сказал Медведев во время диалога с судьей.
Ранее россиянин выбывал из турниров на первых этапах. Так, он не смог пройти дальше второго круга во всех турнирах «Большого шлема», хотя в 2021-м даже смог выиграть US Open. Более того, теннисист ни разу за текущий сезон не дошел до финала соревнований.
Теперь Тьену предстоит встретиться в финале с одним из лучших теннисистов тура Янником Синнером.