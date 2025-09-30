Алькарас снялся с «Мастерса» в Шанхае после победы в Токио

«С огромным сожалением сообщаю, что в этом году я не смогу принять участие в турнире в Шанхае. Я столкнулся с некоторыми проблемами со здоровьем, и, посоветовавшись с командой, мы сочли, что лучшее решение — это отдых и восстановление. Я очень ждал возможности снова сыграть перед моими удивительными фанатами в Шанхае. Надеюсь, скоро вернусь в строй и увижу своих китайских поклонников в следующем году», — написал Алькарас в социальных сетях.
Заявление о снятии с шанхайского «Мастерса» было опубликовано через два часа после победы на турнире категории ATP-500, где Алькарас в финале обыграл американца Тейлора Фрица (6:4, 6:4).
Алькарас выиграл третий турнир подряд, одержав победы в 18 победных матчах подряд. Начиная с мая, 22-летний испанец выиграл 41 матч, проиграв при этом только одну встречу — итальянцу Яннику Синнеру (4:6, 6:4, 6:4, 6:4) в финале «Уимблдона».
На «Мастерсе» в Шанхае Алькараса заменит француз Корентен Муте, который будет играть в одной части сетки с россиянами Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым. Таким образом, они смогут избежать встречи с первой ракеткой мира на поздних этапах турнира.
«Мастерс» в Шанхае пройдет с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом турнира является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл серба Новака Джоковича (7:6, 6:3).