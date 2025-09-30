Алькарас снялся с «Мастерса» в Шанхае после победы в Токио

«С огромным сожалением сообщаю, что в этом году я не смогу принять участие в турнире в Шанхае. Я столкнулся с некоторыми проблемами со здоровьем, и, посоветовавшись с командой, мы сочли, что лучшее решение — это отдых и восстановление. Я очень ждал возможности снова сыграть перед моими удивительными фанатами в Шанхае. Надеюсь, скоро вернусь в строй и увижу своих китайских поклонников в следующем году», — написал Алькарас в социальных сетях.