Губерниев заявил о психологических проблемах Даниила Медведева

30 сентября Даниил Медведев снялся с полуфинала турнира категории АТР 500 в Пекине во время матча с американцем Ленером Тьеном (52-й в рейтинге) при счете 7:5, 5:7, 0:4.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался о состоянии российского теннисиста Даниила Медведева.

«Пока он себя не обрел, Даниилу нужно перезагрузиться, чтобы мы увидели версию Медведева 2.0. Думаю, там есть физические проблемы, может, и психологические. Но в любом случае Даниил — сильный спортсмен», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Олимпийская чемпионка Елена Веснина назвала поражение Медведева в полуфинале очень обидным.

«Очень обидное стечение обстоятельств, даже поражением это назвать сложно. Только он начал показывать хороший теннис, у него получилась череда побед. И в полуфинале с Лернером Тьеном вел по двум сетам. Судороги сложно спрогнозировать, это неприятнейший момент для каждого человека. И мало что получается сделать, когда они у тебя происходят. Даня боролся и старался, но не получилось. Очень обидно», — цитирует Веснину «Спорт-Экспресс».

В финальном матче турнира в Пекине Тьен сыграет против итальянца Янника Синнера.

Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. На недавнем Открытом чемпионате США он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании с тренером Жилем Серварой. Медведев работал с французским специалистом на протяжении последних восьми лет.

29-летний Медведев занимает 18-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров «Большого шлема», но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.

