Губерниев заявил о психологических проблемах Даниила Медведева

«Очень обидное стечение обстоятельств, даже поражением это назвать сложно. Только он начал показывать хороший теннис, у него получилась череда побед. И в полуфинале с Лернером Тьеном вел по двум сетам. Судороги сложно спрогнозировать, это неприятнейший момент для каждого человека. И мало что получается сделать, когда они у тебя происходят. Даня боролся и старался, но не получилось. Очень обидно», — цитирует Веснину «Спорт-Экспресс».