С Даниила Медведева сняли штраф в $40 тысяч

Во втором гейме третьего сета на подаче Тьена у Медведева начались судороги. Россиянин не стал принимать одну из подач американца, за что получил предупреждение от судьи на вышке за недостаточно проявленные усилия. Согласно правилам ATP, это карается штрафом до $40 тысяч. Медведев выразил недовольство этим решением, попросил выйти на корт супервайзера и начал разговор с ним, несколько раз запрещая арбитру вступать в диалог.