С Даниила Медведева сняли штраф в $40 тысяч

Напомним, в ½ финала турнира в Пекине 18-я ракетка мира Медведев встречался с представителем США Лернером Тьеном (7:5, 5:7, 0:4 — отказ).
Во втором гейме третьего сета на подаче Тьена у Медведева начались судороги. Россиянин не стал принимать одну из подач американца, за что получил предупреждение от судьи на вышке за недостаточно проявленные усилия. Согласно правилам ATP, это карается штрафом до $40 тысяч. Медведев выразил недовольство этим решением, попросил выйти на корт супервайзера и начал разговор с ним, несколько раз запрещая арбитру вступать в диалог.
После возобновления игры Медведев проиграл три гейма подряд и затем принял решение отказаться от продолжения борьбы.
В финале турнира в Пекине 19-летний Тьен уступил второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (6:2, 6:2). Для Синнера титул в Пекине стал 21-м в карьере. Он сравнялся по этому показателю с экс-третьей ракеткой мира и 4-кратным полуфиналистом турниров «Большого шлема» россиянином Николаем Давыденко.