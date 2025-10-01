Ричмонд
Светлана Кузнецова номинирована на включение в Зал славы тенниса

Бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова вошла в число номинантов на включение в Международный зал теннисной славы в 2026 году.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Помимо Светланы Кузнецовой, в списке номинантов оказались 20-кратный чемпион турниров Большого шлема, швейцарец Роджер Федерер и экс-третья ракетка мира, аргентинец Хуан Мартин дель Потро, становившийся победителем US Open в 2009 году.

Чтобы попасть в Зал славы, кандидат должен набрать минимум 75% голосов. Основное голосование проводит экспертная группа (журналисты, историки и действующие члены Зала славы). Дополнительные баллы могут дать и болельщики, которые участвуют в голосовании до 10 октября.

40-летняя Кузнецова — чемпионка US Open 2004 года и «Ролан Гаррос» 2009 года в одиночном разряде, победительница Australian Open 2005 и 2012 в парном разряде, победительница 34 турниров WTA (18 — в одиночном разряде).

В 2025 году в Международный зал теннисной славы вошла россиянка Мария Шарапова.

