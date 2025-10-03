Ричмонд
Бублик неожиданно проиграл 202-й ракетке мира из Монако

Представитель Казахстана, который занимает 16-е место в мировом рейтинге, во втором круге «Мастерса» в Шанхае потерпел сенсационное поражение.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Cameron Spencer/Getty Images

Представитель Казахстана Александр Бублик не смог выйти в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае. Во втором круге 28-летний Бублик, 14-й сеяный, уступил Валентену Вашеро из Монако, 202-й ракетке мира, со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

Таким образом, Бублик проиграл два стартовых матча на крупных китайских турнирах — неделю назад он уступил французу Маннарино в Пекине.

Вашеро крайне редко играет на уровне АТР, в основном Челленджеры. Последняя его победа на уровне основного тура была в квалификации к «Ролан Гаррос», где монегаск прошел только один раунд отбора. Бублик и Вашеро имеют шанс в ближайшее время еще раз встретиться друг с другом — Казахстан и Монако сыграют в Астане в рамках Мировой группы 1 Кубка Дэвиса.

Следующим соперником 26-летнего Вашеро в Шанхае станет чех Томаш Махач (23-й номер мирового рейтинга).

Бублик занимает 16-ю строчку рейтинга ATP. Теннисист родился в Гатчине (Ленинградская область), за Казахстан он выступает с 2016 года. На прошлой неделе Бублик выиграл титул в Ханчжоу, свой четвертый в нынешнем сезоне.

Турнир в Шанхае с призовым фондом более 9,2 миллиона долларов завершится 12 октября. Соревнования категории «Мастерс» уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру ATP.