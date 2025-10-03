Бублик неожиданно проиграл 202-й ракетке мира из Монако

Вашеро крайне редко играет на уровне АТР, в основном Челленджеры. Последняя его победа на уровне основного тура была в квалификации к «Ролан Гаррос», где монегаск прошел только один раунд отбора. Бублик и Вашеро имеют шанс в ближайшее время еще раз встретиться друг с другом — Казахстан и Монако сыграют в Астане в рамках Мировой группы 1 Кубка Дэвиса.