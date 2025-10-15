Диана Шнайдер пробилась в третий круг турнира в Нинбо

19-я ракетка мира Шнайдер встречалась с финалисткой Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос»-2023 Каролиной Муховой из Чехии, которая располагается на 20-м месте в мировом рейтинге. Россиянка одержала победу в трех сетах со счетом 2:6, 6:1, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 55 минут.
В следующем круге 21-летняя Шнайдер сыграет с победительницей встречи между первой ракеткой России Миррой Андреевой и представительницей Китая Чжу Линь.
Напомним, в этом сезоне в августе Диана Шнайдер стала победительницей соревнований категории WTA 500 в мексиканском Монтеррее. В финале россиянка одержала победу над соотечественницей Екатериной Александровой (6:3, 4:6, 6:4).
Турнир категории WTA 500 завершится в Нинбо 19 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $1,06 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Австралии Дарья Касаткина. В прошлогоднем финале она одержала победу над россиянкой Миррой Андреевой. Касаткина досрочно завершила сезон и не приехала защищать титул в Нинбо.