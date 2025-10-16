Ричмонд
Самсонова уступила американке во втором круге турнира в Нинбо

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA 500 в китайском Нинбо.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

18-я ракетка мира Самсонова в матче второго круга встречалась с представительницей США Маккартни Кесслер, которая занимает 33-е место в мировом рейтинге. Американка одержала победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты.

В следующем круге Кесселер встретится с победительницей матча между 10-й ракеткой мира россиянкой Екатериной Александровой и представительницей Китая Юань Юэ. Китаянка располагается на 108-й строчке в рейтинге WTA.


Турнир категории WTA 500 завершится в Нинбо 19 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $1,06 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Австралии Дарья Касаткина. В прошлогоднем финале она одержала победу над россиянкой Миррой Андреевой. Касаткина досрочно завершила сезон и не приехала защищать титул в Нинбо.