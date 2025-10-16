Самсонова уступила американке во втором круге турнира в Нинбо

18-я ракетка мира Самсонова в матче второго круга встречалась с представительницей США Маккартни Кесслер, которая занимает 33-е место в мировом рейтинге. Американка одержала победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты.