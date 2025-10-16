Александрова сыграет с американкой в ¼ финала турнира в Китае



Турнир категории WTA 500 завершится в Нинбо 19 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $1,06 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Австралии Дарья Касаткина, которая раньше представляла Россию. В прошлогоднем финале она одержала победу над Миррой Андреевой. Касаткина досрочно завершила сезон и не приехала защищать титул в Нинбо.