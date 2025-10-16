Александрова сыграет с американкой в ¼ финала турнира в Китае

10-я ракетка мира Александрова встречалась с представительницей Китая Юань Юэ, которая занимает 108-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянки в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 28 минут.
В четвертьфинале турнира в Китае Александрова встретится с 33-й ракеткой мира Маккарти Кесселер из США. Ранее Кесселер в матче второго круга была сильнее 18-го номера мирового рейтинга Людмилы Самсоновой (7:6, 6:1).
В этом сезоне Александрова завоевала один титул. Она одержала победу над представительницей Украины Даяной Ястремской на турнире категории WTA 500 в австрийском Линце.
Турнир категории WTA 500 завершится в Нинбо 19 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $1,06 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Австралии Дарья Касаткина, которая раньше представляла Россию. В прошлогоднем финале она одержала победу над Миррой Андреевой. Касаткина досрочно завершила сезон и не приехала защищать титул в Нинбо.