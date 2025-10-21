Новак Джокович снялся с «мастерса» в Париже

«Дорогой Париж, к сожалению, я не буду участвовать в нынешнем розыгрыше турнира. У меня остались прекрасные воспоминания и огромные достижения за все эти годы, особенно после того, как я завоевал семь титулов здесь. Надеюсь, увидимся в следующем году», — написал Джокович в своих соцсетях.