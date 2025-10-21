Новак Джокович снялся с «мастерса» в Париже

Сербский теннисист, пятая ракетка мира Новак Джокович снялся с «тысячника» в Париже.
«Дорогой Париж, к сожалению, я не буду участвовать в нынешнем розыгрыше турнира. У меня остались прекрасные воспоминания и огромные достижения за все эти годы, особенно после того, как я завоевал семь титулов здесь. Надеюсь, увидимся в следующем году», — написал Джокович в своих соцсетях.
На прошлой неделе серб выступал на выставочном турнире «Шлем шести королей» в Эр-Рияде, где снялся после первого сета матча против американца Тейлора Фрица из-за травмы.
В основной сетке турнира в Париже теннисиста заменит Бенджамин Бонзи (54-я ракетка мира). В этом году турнир серии «мастерс» пройдет с 27 октября по 2 ноября.
За карьеру сербский теннисист выигрывал турнир в Париже семь раз, в последний раз — в 2023 году. На счету Джоковича 24 чемпионских титула турниров «Большого шлема». Рекордсмен по количеству побед на турнирах серии «мастерс» в одиночном разряде — 40.
Напомним, Джокович уже квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP — 2025. Однако свое участие в нем официально еще не подтверждал.
Действующим чемпионом «мастерса» в Париже является немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале он со счетом 6:2, 6:2 одолел француза Уго Умбера.