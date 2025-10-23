Александрова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Токио

Александрова одержала победу над румынкой Жаклин Кристиан. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянки, посеянной на турнире под третьим номером. Кристиан выступала без номера посева. В ¼ финала Александрова сыграет с победительницей встречи между японкой Ваканой Сонобэ и американкой Софией Кенин.
В настоящий момент Александрова занимает 10-е место в рейтинге WTA. Это лучший результат в мировом рейтинге для 30-летней россиянки. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом Екатерины на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертый круг на Уимблдоне (2023, 2025), Открытом чемпионате Франции (2025) и Открытом чемпионате США (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.
Турнир в Токио относится к категории WTA 500. Соревнования проходят на покрытии «хард» и завершатся 26 октября. Действующей победительницей турнира является китаянка Чжэн Циньвэнь.