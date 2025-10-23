Александрова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Токио

В настоящий момент Александрова занимает 10-е место в рейтинге WTA. Это лучший результат в мировом рейтинге для 30-летней россиянки. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом Екатерины на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертый круг на Уимблдоне (2023, 2025), Открытом чемпионате Франции (2025) и Открытом чемпионате США (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.