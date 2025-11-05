Россиянка заменит Мэдисон Киз в матче Итогового турнира WTA

Киз уже не имела шансов на выход в полуфинал. В первом туре она уступила Иге Швентек, а во втором проиграла американке Аманде Анисимовой. Матч Екатерины Александровой и Елены Рыбакиной ориентировочно начнется в 17 часов по московскому времени. В личных встречах преимущество у Александровой — 3:2.