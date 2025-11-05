Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянка заменит Мэдисон Киз в матче Итогового турнира WTA

Екатерина Александрова сыграет вместо американки Мэдисон Киз в заключительном матче группового этапа Итогового турнира WTA против Елены Рыбакиной.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Мэдисон Киз из-за вирусной болезни снялась с матча против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Вместо нее выступит вторая запасная турнира россиянка Екатерина Александрова (10-й номер рейтинга), поскольку первая запасная — Мирра Андреева — отказалась по состоянию здоровья.

Киз уже не имела шансов на выход в полуфинал. В первом туре она уступила Иге Швентек, а во втором проиграла американке Аманде Анисимовой. Матч Екатерины Александровой и Елены Рыбакиной ориентировочно начнется в 17 часов по московскому времени. В личных встречах преимущество у Александровой — 3:2.

Елена Рыбакина досрочно вышла в полуфинал Итогового турнира в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Вторую путевку в очном противостоянии разыграют Аманда Анисимова и Ига Швентек.

Итоговый турнир WTA проходит в Саудовской Аравии с 1 по 8 ноября.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше