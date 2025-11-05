Россиянка заменит Мэдисон Киз в матче Итогового турнира WTA

Мэдисон Киз из-за вирусной болезни снялась с матча против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Вместо нее выступит вторая запасная турнира россиянка Екатерина Александрова (10-й номер рейтинга), поскольку первая запасная — Мирра Андреева — отказалась по состоянию здоровья.
Киз уже не имела шансов на выход в полуфинал. В первом туре она уступила Иге Швентек, а во втором проиграла американке Аманде Анисимовой. Матч Екатерины Александровой и Елены Рыбакиной ориентировочно начнется в 17 часов по московскому времени. В личных встречах преимущество у Александровой — 3:2.
Елена Рыбакина досрочно вышла в полуфинал Итогового турнира в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Вторую путевку в очном противостоянии разыграют Аманда Анисимова и Ига Швентек.
Итоговый турнир WTA проходит в Саудовской Аравии с 1 по 8 ноября.