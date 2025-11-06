Карен Хачанов объявил о перестановках в своей команде

«После почти шести лет совместной работы наше профессиональное сотрудничество подошло к концу. Каким же приключением это было.



Я искренне благодарен Пепо за то, что он был частью моей команды, и за все, чего мы добились вместе. Он один из самых позитивных и добрых людей, которых я знаю. Он был не просто отличным тренером, а стал настоящим другом и частью моей большой семьи. Мы определенно продолжим поддерживать друг друга в пути. Большое спасибо, Пепотрoф, за все: за то, что каждый день подталкивал меня, за твою преданность делу и за веру в меня.



Крепко обнимаю», — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.