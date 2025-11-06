Ричмонд
Карен Хачанов объявил о перестановках в своей команде

Российские теннисист Карен Хачанов прекратил сотрудничество с одним из тренеров.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

18-я ракетка мира Хачанов сообщил, что завершил сотрудничество с испанским специалистом Хосе «Пепо» Клаветом. Тренер был в команде теннисиста на протяжении шести лет.

«После почти шести лет совместной работы наше профессиональное сотрудничество подошло к концу. Каким же приключением это было.

Я искренне благодарен Пепо за то, что он был частью моей команды, и за все, чего мы добились вместе. Он один из самых позитивных и добрых людей, которых я знаю. Он был не просто отличным тренером, а стал настоящим другом и частью моей большой семьи. Мы определенно продолжим поддерживать друг друга в пути. Большое спасибо, Пепотрoф, за все: за то, что каждый день подталкивал меня, за твою преданность делу и за веру в меня.

Крепко обнимаю», — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.

На заключительном в сезоне турнире серии «Мастерс» в Париже с призовым фондом в $6,13 млн Карен Хачанов вылетел в третьем круге, уступив представителю Австралии Алексу де Минору (2:6. 2:6).

29-летний Хачанов за карьеру одержал семь побед на турнирах под эгидой АТР. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал US Open (2022) и Australian Open (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде.