Соболенко повторила достижение Шараповой на Итоговом турнире WTA

Первая ракетка мира Соболенко одержала три победы на групповом этапе Итогового турнира WTA и в полуфинале встретится с представительницей США Амандой Анисимовой. Соболенко вышла в ½ финала Итогового турнира в четвертый раз подряд. Как сообщает Tennis Letter, представительница Беларуси повторила достижение россиянки Марии Шараповой, которая доходила до этой стадии на Итоговом в 2004—2007 годах. В 2004 году Шарапова стала победительницей Итогового турнира WTA.
Арина Соболенко еще ни разу в карьере не выигрывала соревнования сильнейших теннисисток планеты.
Итоговый турнир WTA среди 8 сильнейших теннисисток мира проходит в Саудовской Аравии и завершится 8 ноября. Его общий призовой фонд составляет $15,5 млн. Победительница соревнований, которая не проиграет ни одного матча получит $5,2 млн.
Ранее Соболенко ответила на вопрос о том, мотивируют ли ее призовые на Итоговом турнире.
«Нет, я никогда не думаю о подобных вещах, когда играю в теннис. Просто очень люблю этот вид спорта, мне нравится соревноваться. Эта награда, безусловно, фантастический бонус, но моим главным приоритетом всегда было выкладываться по полной, чтобы люди получали удовольствие от просмотра моей игры в теннис и от самого спорта… Вот и все, ничего больше», — приводит слова спортсменки Punto de Break.