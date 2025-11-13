Тарпищев не включил Марию Шарапову в тройку лучших теннисисток

Президент российской Федерации тенниса Шамиль Тарпищев выделил трех лучших теннисисток, но не включил в этот список Марию Шрапову, назвав ее слишком медленной. Вместо нее он отдал предпочтение другой россиянке.
— Когда играли деревянными ракетками, Крис Эверт выиграла 157 турниров, некоторые ее рекорды до сих пор не побиты. Но по манере игры номер один для меня — Мартина Хингис. Потом, думаю, Штеффи Граф. Навратилову и Кинг отметаем. Кто еще? Играть-то теперь стали куда мощнее. Вот Соболенко сейчас громит, но там в основе — атлетизм. А я люблю эстетически-тактический теннис. Как у Джоковича. Из нынешних в этом направлении можно отметить Игу Швентек, в какой-то степени Дарью Касаткину.
— Шарапова?
— Медленная. И когда Серена предлагала ей другой уровень скорости, Мария не могла справиться. Но это все из серии бум-бум. А по голове номер один — Хингис. На третье место кого бы поставить? Габриэла Сабатини неплохо играла, но недолго.
— Может, кого-то из наших?
— Хм, наверное, Мыскина. Да, хороший вариант. Ей и отдадим бронзу.
Но как по мне, у женщин лучше смотрелся теннис деревянными ракетками. Комбинаторики было больше. А сейчас решает мощь, — приводит слова Тарпищева Спортс''.
Напомним, Анастасия Мыскина за свою карьеру выиграла один Открытый чемпионат Франции (2004). Она не была в статусе первой ракетки мира, но долгое время держала за собой вторую строчку мирового рейтинга.