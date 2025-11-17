Даниил Медведев сыграет на турнире в Санкт-Петербурге

Для Медведева это будет шестой турнир в Санкт-Петербурге и первый — с 2020 года. В активе 29-летнего россиянина есть одна победа на St. Petersburg Open в 2019 году — тогда в финале он разгромил хорвата Борну Чорича (6:3, 6:1).