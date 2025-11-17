Даниил Медведев сыграет на турнире в Санкт-Петербурге

Выставочный турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 29 по 30 ноября. Медведев сыграет за команду «Сфинксы» вместе с Кареном Хачановым, Вероникой Кудерметовой и Юлией Путинцевой из Казахстана. Капитаном команды будет Мансур Бахрами, известный в прошлом ирано-французский парник.
Их соперниками станет команда «Львы», за которую будут выступать Диана Шнайдер, Анастасия Потапова, Александр Бублик и еще один теннисист, имя которого будет известно позднее. Капитаном команды станет бывшая восьмая ракетка мира серб Янко Типсаревич.
В нынешнем сезоне Медведев выиграл хардовый турнир категории ATP-250 в Астане, а также дошел до финала травяного турнира категории ATP-500 в Галле, где проиграл Бублику (3:6, 6:7).
Для Медведева это будет шестой турнир в Санкт-Петербурге и первый — с 2020 года. В активе 29-летнего россиянина есть одна победа на St. Petersburg Open в 2019 году — тогда в финале он разгромил хорвата Борну Чорича (6:3, 6:1).