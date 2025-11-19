Сборная Бельгии впервые за 8 лет вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

«Финал восьми» Кубка Дэвиса проходит в итальянской Болоньи. Встреча завершилась со счетом 2−0 в пользу бельгийцев. 86-я ракетка мира Рафаэль Коллиньон обыграл Корентена Муте, который располагается на 35-м месте в рейтинге АТР, в трех сетах со счетом 2:6, 7:5, 7:5. 43-й номер мирового рейтинга Зизу Бергс был сильнее 29-й ракетки мира Артура Риндеркнеша (6:3, 7:6 (7:4)).