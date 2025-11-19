Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Бельгии впервые за 8 лет вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Национальная команда Бельгии обыграла Францию в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Финал восьми» Кубка Дэвиса проходит в итальянской Болоньи. Встреча завершилась со счетом 2−0 в пользу бельгийцев. 86-я ракетка мира Рафаэль Коллиньон обыграл Корентена Муте, который располагается на 35-м месте в рейтинге АТР, в трех сетах со счетом 2:6, 7:5, 7:5. 43-й номер мирового рейтинга Зизу Бергс был сильнее 29-й ракетки мира Артура Риндеркнеша (6:3, 7:6 (7:4)).

Бельгийцы впервые с 2017 года сыграют в полуфинале Кубка Дэвиса. В прошлый раз сборная Бельгии дошла до финала, где уступила Франции со счетом 2−3.

В полуфинале бельгийцы встретятся с победителем матча между действующими обладателями Кубка Дэвиса сборной Италии и Австрии.

Сегодня, 19 ноября, в ¼ финала представитель Италии Лоренцо Сонего сыграет Юрием Родионовым, а Флавио Коболли встретится с Филипом Мисоличом.

В других матчах четвертьфинала Кубка Дэвиса сыграют сборные Испании и Чехии. А также сборные Германии и Аргентины.

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас не смог принять участие в финальной стадии Кубка Дэвиса из-за травмы, которую он получил на Итоговом турнире АТР. Второй номер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер также не сыграет за сборную.

Крупнейшее международное командное соревнования в мужском теннисе — Кубок Дэвиса завершится в Болонье 23 ноября.

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше