Сборная Бельгии впервые за 8 лет вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

«Финал восьми» Кубка Дэвиса проходит в итальянской Болоньи. Встреча завершилась со счетом 2−0 в пользу бельгийцев. 86-я ракетка мира Рафаэль Коллиньон обыграл Корентена Муте, который располагается на 35-м месте в рейтинге АТР, в трех сетах со счетом 2:6, 7:5, 7:5. 43-й номер мирового рейтинга Зизу Бергс был сильнее 29-й ракетки мира Артура Риндеркнеша (6:3, 7:6 (7:4)).
Бельгийцы впервые с 2017 года сыграют в полуфинале Кубка Дэвиса. В прошлый раз сборная Бельгии дошла до финала, где уступила Франции со счетом 2−3.
В полуфинале бельгийцы встретятся с победителем матча между действующими обладателями Кубка Дэвиса сборной Италии и Австрии.
Сегодня, 19 ноября, в ¼ финала представитель Италии Лоренцо Сонего сыграет Юрием Родионовым, а Флавио Коболли встретится с Филипом Мисоличом.
В других матчах четвертьфинала Кубка Дэвиса сыграют сборные Испании и Чехии. А также сборные Германии и Аргентины.
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас не смог принять участие в финальной стадии Кубка Дэвиса из-за травмы, которую он получил на Итоговом турнире АТР. Второй номер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер также не сыграет за сборную.
Крупнейшее международное командное соревнования в мужском теннисе — Кубок Дэвиса завершится в Болонье 23 ноября.