Мирра Андреева завела собаку

Первая ракетка России Мирра Андреева показала фотографии со своей собакой.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Теннисистка разместила публикацию с питомцем в соцсетях. Собаку назвали Ресси.

Напомним, в прошлом году Мирра Андреева рассказывала, что мама пообещала подарить ей собаку, если она войдет в топ-20 мирового рейтинга. 2024 год Андреева завершила на 16-м месте в рейтинге лучших теннисисток мира.

Сезон-2025 Андреева завершила на 9-й строчке рейтинга WTA. Россиянка стала победительницей турниров категории WTA 1000 в Дубае и Индиан Уэллсе. В паре с соотечественницей Дианой Шнайдер Мирра Андреева завоевала титул в Брисбене и Майами.

