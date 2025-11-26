Мирра Андреева завела собаку

Теннисистка разместила публикацию с питомцем в соцсетях. Собаку назвали Ресси.
Напомним, в прошлом году Мирра Андреева рассказывала, что мама пообещала подарить ей собаку, если она войдет в топ-20 мирового рейтинга. 2024 год Андреева завершила на 16-м месте в рейтинге лучших теннисисток мира.
Сезон-2025 Андреева завершила на 9-й строчке рейтинга WTA. Россиянка стала победительницей турниров категории WTA 1000 в Дубае и Индиан Уэллсе. В паре с соотечественницей Дианой Шнайдер Мирра Андреева завоевала титул в Брисбене и Майами.