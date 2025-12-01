41-летняя Вера Звонарева выиграла первый матч с 2024 года

Вера Звонарева вышла во второй круг турнира категории W100 в Дубае. В первом круге она одержала победу над 238-й ракеткой мира Тарой Вюрт из Хорватии со счетом 6:3, 6:4.
Этот матч стал первым для Звонаревой с мая 2024 года, последняя победа россиянки датируется мартом 2024‑го, когда она была сильнее швейцарки Себастьянны Шилипоти на турнире ITF на Кипре.
Соперница Веры Звонаревой по второму кругу турнира в Объединенных Арабских Эмиратах определится в матче между первой сеяной Далмой Галфи из Венгрии и победительницей квалификации.
Вера Звонарева — четырехкратная финалистка турниров «Большого шлема» (два раза в одиночном разряде и два — в парном) и победительница Итогового турнира WTA в паре с немкой Лаурой Зигемунд в 2023 году.