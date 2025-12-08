41-летняя Вера Звонарева вернулась в рейтинг WTA

Турнир в Дубае стал для Звонаревой первым после июня 2024 года, когда она выступала на «Ролан Гаррос» вместе с Миррой Андреевой. После этого ей пришлось взять полуторагодичный перерыв из-за операции на плече, в результате чего она утратила все свои рейтинговые очки.