41-летняя Вера Звонарева вернулась в рейтинг WTA

На минувшей неделе 41-летняя россиянка дошла до финала турнира Международной федерации тенниса (ITF) категории W100 в Дубае, где уступила 103-й ракетке мира хорватке Петре Марчинко (3:6, 3:6). Благодаря этому результату Звонарева получила 65 рейтинговых очков, которые позволили ей занять 654-е место в одиночном рейтинге WTA.
Также Звонарева вместе с 17-летней россиянкой Радой Золотаревой дошла до финала турнира в Дубае в парном разряде, где их дуэт уступил тайско-китайской паре Мананчая Савангкаев / Гао Синьюй (6:4, 5:7, 7:10). Этот результат также принес ей 65 рейтинговых очков, благодаря которым она расположилась на 796-м месте в парном рейтинге WTA.
Турнир в Дубае стал для Звонаревой первым после июня 2024 года, когда она выступала на «Ролан Гаррос» вместе с Миррой Андреевой. После этого ей пришлось взять полуторагодичный перерыв из-за операции на плече, в результате чего она утратила все свои рейтинговые очки.
Вера Звонарева выступает в WTA-туре с 2000 года. На ее счету 12 титулов в одиночном разряде, а также два выхода в финал турниров «Большого шлема». Кроме того, Звонарева является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине.
В 2010 году Звонарева на протяжении трех месяцев была второй ракеткой мира. Выше нее тогда располагалась только датчанка Каролин Возняцки.