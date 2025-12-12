Федерер и Агасси примут участие в церемонии открытия Australian Open

«Кажется, будто прошла уже целая жизнь с тех пор, как я придумал выражение Happy Slam для Открытого чемпионата Австралии, и я до сих пор улыбаюсь, когда вспоминаю все моменты, которые пережил здесь», — приводит слов швейцарского теннисиста пресс-служба турнира.