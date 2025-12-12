Федерер и Агасси примут участие в церемонии открытия Australian Open

Кроме Федерера и Агасси в церемонии будут участвовать австралийцы Патрик Рафтер и Ллейтон Хьюитт. Теннисисты проведут «Битву первых ракеток мира», формат матча не уточняется.
Церемония состоится 17 января, накануне старта основной сетки Открытого чемпионата Австралии.
«Эта торжественная церемония открытия знаменует начало нового теннисного сезона в великолепном стиле. Я с нетерпением жду возвращения Роджера на арену Рода Лейвера вместе с другими великими игроками — Андре, Пэтом и Ллейтоном. И я знаю, что болельщики по всей Австралии будут также рады разделить этот момент с ним», — приводит слова директора турнира Крейга Тайли пресс-служба Australian Open.
Также Сам Федерер высказался о возвращении в Австралию.
«Кажется, будто прошла уже целая жизнь с тех пор, как я придумал выражение Happy Slam для Открытого чемпионата Австралии, и я до сих пор улыбаюсь, когда вспоминаю все моменты, которые пережил здесь», — приводит слов швейцарского теннисиста пресс-служба турнира.
Роджер Федерер победил на Открытом чемпионате Австралии шесть раз (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018).
Действующим победителем Australian Open среди мужчин является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер, у женщин — седьмой номер мирового рейтинга американка Мэдисон Киз.